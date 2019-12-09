Происшествия
сегодня, 16:06
Липецкие полицейские проверяют заявление об обстреле автомобиля с дуэтом «Hammali & Navai»
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Инцидент произошел не в Становлянском а в Липецком районе.
Как сообщили изданию «Супер» участки дуэта «Hammali & Navai» Александр Громов и Наваи Бакиров, 8 декабря после сорванного концерта в Липецке, «Мерседес» в котором артисты возвращались в Москву, стала преследовать «Лада Приора». Это автомобиль подрезал «Мерседес» и препятствовал его движению. Также Александр Громов и Наваи Бакиров рассказали, что по их машине велась стрельба, вероятнее всего из травматического оружия. По данным рэперов, это произошло в сотне километров от Липецка – в Становлянском районе.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по факту описанного инцидента проводится проверка. В полиции уточнили, что происшествие зафиксировано в РОВД Становлянского района, но произошло оно в Липецком районе.
«Дежурной частью УМВД России по Становлянскому району зарегистрировано заявление по факту дорожного происшествия, имевшего место в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву, где, со слов заявителей в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка органами дознания УМВД России по Липецкому району», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 декабря Александр Громов и Наваи Бакиров выступали в липецком культурно-развлекательном центре «Мегаполис», концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из «Мегаполиса» эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.
Фото: pbs.twimg.com
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по факту описанного инцидента проводится проверка. В полиции уточнили, что происшествие зафиксировано в РОВД Становлянского района, но произошло оно в Липецком районе.
«Дежурной частью УМВД России по Становлянскому району зарегистрировано заявление по факту дорожного происшествия, имевшего место в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву, где, со слов заявителей в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Пострадавших нет. По данному факту проводится проверка органами дознания УМВД России по Липецкому району», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
8 декабря Александр Громов и Наваи Бакиров выступали в липецком культурно-развлекательном центре «Мегаполис», концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из «Мегаполиса» эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.
Фото: pbs.twimg.com
13 1657
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