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Липецкие полицейские проверяют заявление об обстреле автомобиля с дуэтом «Hammali & Navai»

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#Hammali & Navai #обстрел
Липецкие полицейские проверяют заявление об обстреле автомобиля с дуэтом «Hammali & Navai»

Инцидент произошел не в Становлянском а в Липецком районе.

Как сообщили изданию «Супер» участки дуэта «Hammali & Navai» Александр Громов и Наваи Бакиров, 8 декабря после сорванного концерта в Липецке, «Мерседес» в котором артисты возвращались в Москву, стала преследовать «Лада Приора». Это автомобиль подрезал «Мерседес» и препятствовал его движению. Также Александр Громов и Наваи Бакиров рассказали, что по их машине велась стрельба, вероятнее всего из травматического оружия. По данным рэперов, это произошло в сотне километров от Липецка – в Становлянском районе.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что по факту описанного инцидента проводится проверка. В полиции уточнили, что происшествие зафиксировано в РОВД Становлянского района, но произошло оно в Липецком районе.

«Дежурной частью УМВД России по Становлянскому району зарегистрировано заявление по факту дорожного происшествия, имевшего место в Липецком районе по пути следования легкового автомобиля из Липецка в Москву, где, со слов заявителей в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы. Пострадавших нет.  По данному факту проводится проверка органами дознания УМВД России по Липецкому району», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

8 декабря Александр Громов и Наваи Бакиров выступали в липецком культурно-развлекательном центре «Мегаполис», концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из «Мегаполиса» эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.

Фото: pbs.twimg.com

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#Hammali & Navai #обстрел

Комментарии (13)

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Нариман оглы

13 минут назад
Когда проверите ООО СтройСоюз которая кинула рабочих на десять лямов при строительстве бассейна в кузьминских отвержках.
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липецк

19 минут назад
реперы не очень известные потому и обстреляли это пиар
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липецк

19 минут назад
реперы не очень известные потому и обстреляли это пиар
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липецк

19 минут назад
реперы не очень известные потому и обстреляли это пиар
ответить

липецк

19 минут назад
реперы не очень известные потому и обстреляли это пиар
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лом

23 минуты назад
Да, нормально всё. По ганста-рэперски.
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Справка

31 минуту назад
Личи, вонючая твоя жопа в драных трениках и на кредитной инорыгаловке
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Ха

32 минуты назад
бородатых полупокеров обстреляли
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Яяяяяяя

36 минут назад
У людей зависть. Не могут не чего добиться от жизни вот и х.... Страдают идиоты
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Личи

37 минут назад
Че такие дикие. Какая-то приора вонючая гналась. люди эти - гнилые гопники, поезжайте преследуйте элджея например или гнойного. че за дебилизм
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