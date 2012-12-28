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Происшествия
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31 минуту назад
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В Чаплыгине врача осудили за мошенничество
Терапевт незаконно получал ежемесячную денежную компенсацию на найм жилого помещения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, врач-терапевт районной больницы незаконно получал ежемесячную денежную компенсацию на найм жилья: с 2022 по 2024 года ему были выплачены 344 тысяч рублей.
Причинённый материальный ущерб врач полностью возместил.
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