В Чаплыгине врача осудили за мошенничество

Терапевт незаконно получал ежемесячную денежную компенсацию на найм жилого помещения.

Чаплыгинский районный суд приговорил 48-летнего врача к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год за мошенничество при получении выплат в крупном размере (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, врач-терапевт районной больницы незаконно получал ежемесячную денежную компенсацию на найм жилья: с 2022 по 2024 года ему были выплачены 344 тысяч рублей.Причинённый материальный ущерб врач полностью возместил.