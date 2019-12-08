Происшествия
59 минут назад
Из «Мегаполиса» эвакуировали более 500 человек
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Из культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис», где сегодня вечером из-за сообщения о взрывном устройстве прервали концерт дуэта «HammAli & Navai», эвакуировали более 500 человек.
По данным GOROD48, телефонное сообщение о заложенной в комплексе бомбе было анонимным.
Сейчас «Мегаполис» осматривают полицейские, кроме них у комплекса находятся подразделения МЧС и бригады «скорой помощи».
Посетителям комплекса и зрителям концерта предложили разъехаться по домам без верхней одежды, оставшейся в гардеробе. Людей развозили шесть муниципальных автобусов, которые специально прибыли к «Мегаполису». Многим, впрочем, домой могут не попасть - ключи от квартир остались в карманах верхней одежды.
По данным GOROD48, телефонное сообщение о заложенной в комплексе бомбе было анонимным.
Сейчас «Мегаполис» осматривают полицейские, кроме них у комплекса находятся подразделения МЧС и бригады «скорой помощи».
Посетителям комплекса и зрителям концерта предложили разъехаться по домам без верхней одежды, оставшейся в гардеробе. Людей развозили шесть муниципальных автобусов, которые специально прибыли к «Мегаполису». Многим, впрочем, домой могут не попасть - ключи от квартир остались в карманах верхней одежды.
13 1236
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