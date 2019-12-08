Происшествия

59 минут назад

Из «Мегаполиса» эвакуировали более 500 человек

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#взрывное устройство
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Из «Мегаполиса» эвакуировали более 500 человек
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Из культурно-развлекательного комплекса «Мегаполис», где сегодня вечером из-за сообщения о взрывном устройстве прервали концерт дуэта «HammAli & Navai», эвакуировали более 500 человек.

По данным GOROD48, телефонное сообщение о заложенной в комплексе бомбе было анонимным. 

Сейчас «Мегаполис» осматривают полицейские, кроме них у комплекса находятся подразделения МЧС и бригады «скорой помощи».

Посетителям комплекса и зрителям концерта предложили разъехаться по домам без верхней одежды, оставшейся в гардеробе. Людей развозили шесть муниципальных автобусов, которые специально прибыли к «Мегаполису». Многим, впрочем, домой могут не попасть - ключи от квартир остались в карманах верхней одежды.

13 1236
#взрывное устройство
5

Комментарии (13)

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Сан Саныч

13 минут назад
чушь.собачья, М да, ты вот недалекий
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чушь.собачья

14 минут назад
"музыка" для слабоумных. а вырастут такие же маловразумительные примитивные существа, как валерафром и сансаныч.
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valerafromsplus

17 минут назад
Сан Саныч, да нет там души в тех песнях, которые ты указал. Типичная сфера Сердючки. Вот укажи малоизвестные у Ветлицкой - Волшебный сон, На краю земли, Я тебя больше не люблю - это песни! И вокал, и модный жанр! А это, так себе....
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valerafromsplus

19 минут назад
Сан Саныч, Особенно первые 3 альбома Ветлицкой. Много мужичков старались над сие. Это супер-попса. Какой-то сплав эстрадной попсы с техно. А ты про Аллегрову. Там пара мелодий Крутого и всё. Она чисто пела в песне Прощальный День с Игорюшей Тальковым (царство ему небесное). Потом скатилась.(((
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Сан Саныч

20 минут назад
valerafromsplus, Младший лейтенант, Транзитный пассажир
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valerafromsplus

26 минут назад
Сан Саныч, да чё эта Аллегрова? Ну была кассетка, там во вкладыше с Крутым сидела, сжав ручки с надписью "мы тучи развели руками". Так себе песенки отстой отстоем. У Ветлицкой был позитив хотя бы, здесь хрип императрицы. Ну "Весна в раю" только у неё нравится. ))
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Сан Саныч

31 минуту назад
valerafromsplus, Я бы на Аллегрову сходил под Агдамом
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