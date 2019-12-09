Происшествия
25 минут назад
Бомбы в «Мегаполисе» не оказалось
2 360
Сообщивший о взрывном устройстве аноним пока не вычислен.
Во время обследования помещений КРК «Мегаполис», который вчера эвакуировали после анонимного сообщения о заложенной бомбе, никаких опасных предметов в здании не нашли. Помещения развлекательного комплекса проверяли кинологи.
Сообщение о заложенном в «Мегаполисе» взрывном устройстве поступило в дежурную часть полиции вчера, 8 декабря, в 20:51. В тот момент в клубе шло выступление дуэта «HammAli & Navai». К клубу в течение пяти минут прибыли наряды экстренных служб. Все зрители и персонал «Мегаполиса» - порядка 500 человек — были эвакуированы. Часть из них развозили по домам муниципальные автобусы - одежда липчан осталась в гардеробе «Мегаполиса» на все время проверки здания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском телефонного террориста.
Сообщение о заложенном в «Мегаполисе» взрывном устройстве поступило в дежурную часть полиции вчера, 8 декабря, в 20:51. В тот момент в клубе шло выступление дуэта «HammAli & Navai». К клубу в течение пяти минут прибыли наряды экстренных служб. Все зрители и персонал «Мегаполиса» - порядка 500 человек — были эвакуированы. Часть из них развозили по домам муниципальные автобусы - одежда липчан осталась в гардеробе «Мегаполиса» на все время проверки здания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском телефонного террориста.
2 360
Дмитрий Адоньев
гость