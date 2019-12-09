Происшествия

25 минут назад

Бомбы в «Мегаполисе» не оказалось

2 360
#телефонный терроризм
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Бомбы в «Мегаполисе» не оказалось

Сообщивший о взрывном устройстве аноним пока не вычислен.

Во время обследования помещений КРК «Мегаполис», который вчера эвакуировали после анонимного сообщения о заложенной бомбе, никаких опасных предметов в здании не нашли. Помещения развлекательного комплекса проверяли кинологи.

Сообщение о заложенном в «Мегаполисе» взрывном устройстве поступило в дежурную часть полиции вчера, 8 декабря, в 20:51. В тот момент в клубе шло выступление дуэта «HammAli & Navai». К клубу в течение пяти минут прибыли наряды экстренных служб. Все зрители и персонал «Мегаполиса» - порядка 500 человек — были эвакуированы. Часть из них развозили по домам муниципальные автобусы - одежда липчан осталась в гардеробе «Мегаполиса» на все время проверки здания.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском телефонного террориста.
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#телефонный терроризм
2

Комментарии (2)

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Дмитрий Адоньев

1 минуту назад
Дурачка найдут хоть даже он звонил через другую страну или прокси сервер с VPN это легко!
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гость

14 минут назад
Ведь посадят дебилоида!
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