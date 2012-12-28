Сегодня в Липецке: сколько стоит выпускной и почему всё больше липчан отказываются от школьного бала
Происшествия
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29 минут назад
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До смерти забивший женщину палкой мужчина получил восемь лет колонии
Мужчина напал с палкой на двух женщин. Одна спустя двое суток умерла.
Речь идёт о событиях, которые произошли вечером 28 июня 2023 года. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина вооружился деревянной палкой и в поисках своего обидчика, с которым у него ранее был конфликт, пришел в квартиру знакомой в Новой деревни Липецкого округа.
В ходе конфликта он нанес гостье женщины не менее 12 ударов деревянной палкой по голове, рукам и ногам, причинив легкий вред здоровью. За потерпевшую вступилась 43-летняя хозяйка квартиры, которой подсудимый также нанес удары деревянной палкой, причинив тяжкий вред здоровью. Женщина скончалась дома спустя двое суток от тупой травмы живота.
Также в доме женщины мужчина с палкой разбил три окна, причинив семье ущерб на 9 150 рублей.
Уголовное дело расследовал Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
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