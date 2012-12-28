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29 минут назад
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До смерти забивший женщину палкой мужчина получил восемь лет колонии

Мужчина напал с палкой на двух женщин. Одна спустя двое суток умерла.

Липецкий районный суд приговорил 44-летнего уроженца Херсонской области к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима за умышленное повреждение чужого имущества со значительным ущербом (по части первой статьи 167 УК РФ), умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей (по части четвёртой статьи 111 УК РФ). Ранее мужчина был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Речь идёт о событиях, которые произошли вечером 28 июня 2023 года. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, пьяный мужчина вооружился деревянной палкой и в поисках своего обидчика, с которым у него ранее был конфликт, пришел в квартиру знакомой в Новой деревни Липецкого округа.

В ходе конфликта он нанес гостье женщины не менее 12 ударов деревянной палкой по голове, рукам и ногам, причинив легкий вред здоровью. За потерпевшую вступилась 43-летняя хозяйка квартиры, которой подсудимый также нанес удары деревянной палкой, причинив тяжкий вред здоровью. Женщина скончалась дома спустя двое суток от тупой травмы живота.

Также в доме женщины мужчина с палкой разбил три окна, причинив семье ущерб на 9 150 рублей.

Уголовное дело расследовал Грязинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Жаль
11 минут назад
Очень жаль умершую женщину. А срок дали очень маленький за убийство.
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