Происшествия

17 минут назад

Во время концерта поступило сообщение о бомбе в клубе

3 494
#подозрительный предмет
Во время концерта поступило сообщение о бомбе в клубе

Зрителей шоу в «Мегаполисе» эвакуировали.

Во время концерта дуэта HammAli & Navai в Липецке эвакуировали клуб «Мегаполис». Как сообщают очевидцы, спустя час с начала концерта со сцены объявили о том, что в клубе заложена бомба. Всех попросили покинуть помещение. Практически все зрители высыпали на улицу без верхней одежды. Оперативного комментария в полиции получить не удалось.

HammAli & Navai - образованный в 2016 году российский рэп-дуэт, состоит из Александра Алиева и Наваи Бакирова. Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами. Дуэт этой осенью бесплатно выступал в Липецке на площади Петра Великого вместо заявленного ранее Тимати.
3 494
#подозрительный предмет

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Разведенка с прицепом

1 минуту назад
Даже оторваться не дали а может я там нашла бы свою судьбу
ответить

Очевидец

5 минут назад
Особенно доставили пьяные куры, которые кричали у бара «какая на* эвакуация, мы хотим свои коктейли».
ответить

eee

13 минут назад
Бесплатно... жалко не тимати
ответить

Еще в рубрике

В сгоревшем ангаре нашли два трупа
#пожар
5
В сгоревшем ангаре нашли два трупа

57 минут назад

Происшествия
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки
#падение с высоты
55
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки

сегодня, 17:58

Происшествия
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в кафе
#штраф #коррупция
9
Елецкое предприятие оштрафовали на 10 млн рублей за взятку в кафе

сегодня, 16:16

Происшествия
В суде изучали «Краткий словарь блатного жаргона»
#оскорбление
26
В суде изучали «Краткий словарь блатного жаргона»

сегодня, 15:20

Происшествия
Спасатели достали из водохранилища куртку пропавшего рыбака
#лед
4
Спасатели достали из водохранилища куртку пропавшего рыбака

сегодня, 13:30

Происшествия
Возле многоэтажки нашли труп мужчины
#падение с высоты
12
Возле многоэтажки нашли труп мужчины

сегодня, 13:14

Происшествия