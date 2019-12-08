Происшествия
17 минут назад
Во время концерта поступило сообщение о бомбе в клубе
Зрителей шоу в «Мегаполисе» эвакуировали.
Во время концерта дуэта HammAli & Navai в Липецке эвакуировали клуб «Мегаполис». Как сообщают очевидцы, спустя час с начала концерта со сцены объявили о том, что в клубе заложена бомба. Всех попросили покинуть помещение. Практически все зрители высыпали на улицу без верхней одежды. Оперативного комментария в полиции получить не удалось.
HammAli & Navai - образованный в 2016 году российский рэп-дуэт, состоит из Александра Алиева и Наваи Бакирова. Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами. Дуэт этой осенью бесплатно выступал в Липецке на площади Петра Великого вместо заявленного ранее Тимати.
HammAli & Navai - образованный в 2016 году российский рэп-дуэт, состоит из Александра Алиева и Наваи Бакирова. Оба участника являются уроженцами Москвы, этническими азербайджанцами. Дуэт этой осенью бесплатно выступал в Липецке на площади Петра Великого вместо заявленного ранее Тимати.
Разведенка с прицепом
Очевидец
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