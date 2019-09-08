Площадь Петра в Липецке забита как на День города

Липчане пришли бесплатный концерт.

Сегодня вечером на площади Петра Великого выступит рэп-дуэт HammAli & Nava. Этот концерт станет ярким завершением арт-фестиваля, который проходил в Липецке весь день. На разогреве у московских артистов выступит липецкий кавер-бэнд «Нестройные». На площади уже практически негде яблоку упасть. Ажиотаж можно сравнить разве что с Днём города. И зрители все продолжают прибывать. Автобусы, выпуская пассажиров в районе Нижнего парка, дальше едут практически пустыми. На рамках входа и у ларьков с фаст-фудом очереди. Все ждут начала концерта.Напомним, что первоначально на концерт планировалось пускать только по пригласительным билетам. Из можно было получить на площадках арт-фестиваля, который работали возле избирательных участков. В течение дня 50 000 флайеров разошлись как горячие пирожки. Было принято решение вместо пригласительных показывать полицейским на входе селфи с волонтерами фестиваля или снимки с избирательных участков. К вечеру мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что пускать на площадь будут абсолютно всех, вне зависимости от пригласительных или селфи.Ожидается, что концерт продлится примерно до 22.00. Салют не запланирован.