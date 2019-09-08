Общество
58 минут назад
Площадь Петра в Липецке забита как на День города
Липчане пришли бесплатный концерт.
Сегодня вечером на площади Петра Великого выступит рэп-дуэт HammAli & Nava. Этот концерт станет ярким завершением арт-фестиваля, который проходил в Липецке весь день. На разогреве у московских артистов выступит липецкий кавер-бэнд «Нестройные». На площади уже практически негде яблоку упасть. Ажиотаж можно сравнить разве что с Днём города. И зрители все продолжают прибывать. Автобусы, выпуская пассажиров в районе Нижнего парка, дальше едут практически пустыми. На рамках входа и у ларьков с фаст-фудом очереди. Все ждут начала концерта.
Напомним, что первоначально на концерт планировалось пускать только по пригласительным билетам. Из можно было получить на площадках арт-фестиваля, который работали возле избирательных участков. В течение дня 50 000 флайеров разошлись как горячие пирожки. Было принято решение вместо пригласительных показывать полицейским на входе селфи с волонтерами фестиваля или снимки с избирательных участков. К вечеру мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что пускать на площадь будут абсолютно всех, вне зависимости от пригласительных или селфи.
Ожидается, что концерт продлится примерно до 22.00. Салют не запланирован.
Напомним, что первоначально на концерт планировалось пускать только по пригласительным билетам. Из можно было получить на площадках арт-фестиваля, который работали возле избирательных участков. В течение дня 50 000 флайеров разошлись как горячие пирожки. Было принято решение вместо пригласительных показывать полицейским на входе селфи с волонтерами фестиваля или снимки с избирательных участков. К вечеру мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что пускать на площадь будут абсолютно всех, вне зависимости от пригласительных или селфи.
Ожидается, что концерт продлится примерно до 22.00. Салют не запланирован.
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