Общество

58 минут назад

Площадь Петра в Липецке забита как на День города

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#выборы #концерт
Площадь Петра в Липецке забита как на День города

Липчане пришли бесплатный концерт.

Сегодня вечером на площади Петра Великого выступит рэп-дуэт HammAli & Nava. Этот концерт станет ярким завершением арт-фестиваля, который проходил в Липецке весь день. На разогреве у московских артистов выступит липецкий кавер-бэнд «Нестройные». На площади уже практически негде яблоку упасть. Ажиотаж можно сравнить разве что с Днём города. И зрители все продолжают прибывать. Автобусы, выпуская пассажиров в районе Нижнего парка, дальше едут практически пустыми. На рамках входа и у ларьков с фаст-фудом очереди. Все ждут начала концерта.   

Напомним, что первоначально на концерт планировалось пускать только по пригласительным билетам. Из можно было получить на площадках арт-фестиваля, который работали возле избирательных участков. В течение дня 50 000 флайеров разошлись как горячие пирожки. Было принято решение вместо пригласительных показывать полицейским на входе селфи с волонтерами фестиваля или снимки с избирательных участков. К вечеру мэр Липецка Евгения Уваркина сообщила, что пускать на площадь будут абсолютно всех, вне зависимости от пригласительных или селфи.

Ожидается, что концерт продлится примерно до 22.00. Салют не запланирован.




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#выборы #концерт

Комментарии (20)

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Аноним

3 минуты назад
А я так и не понял,что за праздник на площади и чему он посвящен. Да я понимаю весь день шел арт фестиваль,на площадках города где дети,самодеятельные и профессиональные артисты показывали свое искусство. Это нормально и правильно. Зачем нужно было это сборище у Петра с приглашением этих звёзд из Тамбова и Москвы. Или опять Греф напополам с Уваркиной оплатили это шоу имени Артамонова???
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Молодой

3 минуты назад
во совки разнылись в комментах, прям корежит вас старперов. будущее за молодежью! всем отличного вечера!
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*

4 минуты назад
быдло
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бюллетень

7 минут назад
почему очередь за пендоссовскими фасфудами ,а не скрепными чебуреками
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Музыкант

7 минут назад
С каких пор Нестройные стали. Липецким коллективом. Они из Тамбова
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?

8 минут назад
липецк любит носорогов?
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весёлый

10 минут назад
Сколько бездельников,всем по лопате ,да на картошку ,как при СССР
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Дядя Хфёдор

10 минут назад
ещё пара таких халявных ЗООконцертов и можно смело наконецто менять бордюрчики и плиточку - ибо износились от лаптей холопообразных. Не нужен нам Data Scientist, KPI, MBA - бордюроукладчик и знание армянского - вот залог успешного трудоустройства в п.г.т. Липецк.
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Гость

10 минут назад
Это неаше будущее к сожалению Смотрите на эту мразь
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Культурный

11 минут назад
Процентов 90 в этом стаде,даже и не поняли,за кого они голосовали....
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