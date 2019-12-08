Общество
12 минут назад
Трассу через Липецкую область будет строить бывший топ-менеджер «Газпрома»
«Меридиан» свяжет Китай и Европу.
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов. Об этом сообщил первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов. Рязанов намерен приступить к строительству своей трассы в 2020 году, уточняют РИА Новости. Официально проект курирует ЗАО «Русская холдинговая компания». 196 км дороги проходит через Липецкую область.
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты. Этим летом проект, и именно в частном виде, поддержку правительства получил. Премьер Дмитрий Медведев одобрил «Меридиан» как федеральный маршрут Европа – Западный Китай, а этот маршрут включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
На «Меридиане» хотели нажиться липецкие чиновники, считает следствие. Летом 2018 года под арест были отправлены бывший председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Михаил Бакланов и начальница управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова. Как считает следствие, чиновники воспользовались для личного обогащения инсайдерской информацией о прохождении через территорию Липецкой области отрезка трассы «Меридиан» (Шанхай - Гамбург) и создали преступную схему по незаконному обогащению за счет средств инвестора.
Трасса Шанхай-Гамбург, получившая название «Меридиан», должна связать Западную Европу и Китай. По территории России пройдет 2 тысячи километров дороги. При этом российский участок трассы станет первой в стране частной дорогой и проезд по нему будет платным. Стоимость строительства российского участка составляет 594 миллиарда рублей. При строительстве дороги инвестор выкупает земельные участки, по которым пройдет трасса.
Проект первой полностью частной автомагистрали в России – дороги «Меридиан» (через Казахстан должна соединить Китай и Европу) – долго выглядел авантюрой: гигантские инфраструктурные проекты обычно строятся по контракту с правительством, иначе как привлечь инвестиции и кредиты. Этим летом проект, и именно в частном виде, поддержку правительства получил. Премьер Дмитрий Медведев одобрил «Меридиан» как федеральный маршрут Европа – Западный Китай, а этот маршрут включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры.
На «Меридиане» хотели нажиться липецкие чиновники, считает следствие. Летом 2018 года под арест были отправлены бывший председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Михаил Бакланов и начальница управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова. Как считает следствие, чиновники воспользовались для личного обогащения инсайдерской информацией о прохождении через территорию Липецкой области отрезка трассы «Меридиан» (Шанхай - Гамбург) и создали преступную схему по незаконному обогащению за счет средств инвестора.
Трасса Шанхай-Гамбург, получившая название «Меридиан», должна связать Западную Европу и Китай. По территории России пройдет 2 тысячи километров дороги. При этом российский участок трассы станет первой в стране частной дорогой и проезд по нему будет платным. Стоимость строительства российского участка составляет 594 миллиарда рублей. При строительстве дороги инвестор выкупает земельные участки, по которым пройдет трасса.