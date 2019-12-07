Происшествия
50 минут назад
Столкновение двух иномарок попало на видео
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На место ДТП участники вызывали «скорую помощь».
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Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова В Липецке попало на запись с камеры наблюдения.
Как стало известно GOROD48, автомобиль "Фольксваген" выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" ехал со стороны кольцевой по улице Водопьянова в сторону остановки "Музыкальное училище".
По словам очевидцев, на место ДТП участники вызывали "скорую помощь", но госпитализация никому не понадобилась.
Как стало известно GOROD48, автомобиль "Фольксваген" выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" ехал со стороны кольцевой по улице Водопьянова в сторону остановки "Музыкальное училище".
По словам очевидцев, на место ДТП участники вызывали "скорую помощь", но госпитализация никому не понадобилась.
1 453
А