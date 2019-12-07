Происшествия

50 минут назад

Столкновение двух иномарок попало на видео

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#ДТП #перекресток
Столкновение двух иномарок попало на видео

На место ДТП участники вызывали «скорую помощь».

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Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова В Липецке попало на запись с камеры наблюдения.

Как стало известно GOROD48, автомобиль "Фольксваген" выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" ехал со стороны кольцевой по улице Водопьянова в сторону остановки "Музыкальное училище". 

По словам очевидцев, на место ДТП участники вызывали "скорую помощь", но госпитализация никому не понадобилась.
1 453
#ДТП #перекресток

Комментарии (1)

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А

22 минуты назад
Этот белий иномарка вообще не выновать? . Он как бык на красний тряпку летель . Ему на телегу посадить надо с лошадю
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