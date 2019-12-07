Столкновение двух иномарок попало на видео

На место ДТП участники вызывали «скорую помощь».

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Столкновение двух иномарок на перекрестке улиц Водопьянова и Меркулова В Липецке попало на запись с камеры наблюдения.



Как стало известно GOROD48, автомобиль "Фольксваген" выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. В этот момент на свой "зеленый" ехал со стороны кольцевой по улице Водопьянова в сторону остановки "Музыкальное училище".



По словам очевидцев, на место ДТП участники вызывали "скорую помощь", но госпитализация никому не понадобилась.

