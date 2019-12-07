Общество

46 минут назад

В Липецкой области малыши чаще всего рождаются по средам

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#Новорожденные
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В Липецкой области малыши чаще всего рождаются по средам

Больше всего малышей родились в июне и июле.

В Липецкой области за девять месяцев родились 3833 мальчика и 3576 девочек, в том числе 196 двоен, сообщает Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования. Больше всего малышей родились в летние месяцы, а именно: в июне - 877 и в июле - 928 человек. За девять месяцев текущего года оказана медицинская помощь 7310 женщинам в период родов и в послеродовой период и 7409 новорожденным детям. Средний возраст рожениц - 29 лет.

Первенец появился в 2858 семьях, многодетными стали 1115 семей, а четвертый ребенок появился у 465 родителей. Примечательно, что третьего и четвертого ребенка липчанки рожают в возрасте от 34 до 37 лет. В среднем малыши рождаются ростом 52 сантиметра и весят 3,38 кг.

Фото sunhome.ru

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#Новорожденные
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