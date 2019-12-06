Происшествия

сегодня, 10:30

В Липецке задержали раскладчика героина по закладкам

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#наркотики
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В ноябре сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержан «закладчик» с крупной партией героина.

- 33-летний уроженец одной из стран Средней Азии, проживающий в Москве, приехал в наш город заработать. В Липецке он забрал оптовую закладку героина, расфасованного на разовые дозы. Затем он должен был развезти наркотик по розничным закладкам и сообщить диспетчеру о месте их нахождения, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. 

Мужчину задержан в момент раскладки героина по закладкам, при нем наркополицейские нашли 75 свертков с наркотиком, общим весом 141,84 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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#наркотики

Комментарии (4)

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Animal planet

5 минут назад
Ну и кормить теперь утырка на наши налоги,в расход его пустить и дело с концом.
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Осталось - 17

25 минут назад
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Вася

сегодня, 10:50
оптовики этого азиата-закладчика сами ментам сдали, закладчики - расходный материал. а ментам в конеце года надо отчитаться о проделанной работе.
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Ваня Палкин

сегодня, 10:45
А оптовиков когда начнёте ловить, или за них вам ноги поотрывают? Самим не стыдно, правоохранители куевы......?
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