В Липецке задержали раскладчика героина по закладкам

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В ноябре сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержан «закладчик» с крупной партией героина.



- 33-летний уроженец одной из стран Средней Азии, проживающий в Москве, приехал в наш город заработать. В Липецке он забрал оптовую закладку героина, расфасованного на разовые дозы. Затем он должен был развезти наркотик по розничным закладкам и сообщить диспетчеру о месте их нахождения, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Мужчину задержан в момент раскладки героина по закладкам, при нем наркополицейские нашли 75 свертков с наркотиком, общим весом 141,84 грамма.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.