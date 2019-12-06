Жилой дом сгорел ночью под Липецком

Строение вспыхнуло в селе Большая Кузьминка.

Сегодня в 00:05 в селе Большая Кузьминка Липецкого района загорелся жилой дом. К прибытию пожарных кровля здания горела открытым пламенем.



- Три расчета пожарных справились с огнем к 00:58 пожар уже был ликвидирован. Пожаром уничтожена кровля дома и сгораемые конструкции на площади 25 кв.м., - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Погибших и пострадавших нет.



