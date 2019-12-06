Происшествия

8 минут назад

Жилой дом сгорел ночью под Липецком

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#пожар
Жилой дом сгорел ночью под Липецком

Строение вспыхнуло в селе Большая Кузьминка.

Сегодня в 00:05 в селе Большая Кузьминка Липецкого района загорелся жилой дом. К прибытию пожарных кровля здания горела открытым пламенем.

- Три расчета пожарных справились с огнем к 00:58 пожар уже был ликвидирован. Пожаром уничтожена кровля дома и сгораемые конструкции на площади 25 кв.м., - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. -  Погибших и пострадавших нет. 

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#пожар

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