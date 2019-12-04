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11 минут назад

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

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#инфляция
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия»

Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей. В 2018 году стоимость составляла 325 рублей. Для 12 порция новогоднего салата придется потратить 1,02 тыс. рублей.  

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). 

Больше всего за год подорожали репчатый лук (на 10%), вареная колбаса, огурцы и горошек (на 6%), майонез (на 5%). Куриные яйца также подорожали, но всего на 1%. При этом морковь и картофель снизились в цене за год. 
32
#инфляция

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