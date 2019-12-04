Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с двумя «КамАЗами»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 8 человек, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 декабря в Елецком районе на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» 44-летний водитель «ВАЗ-2114» по касательной столкнулся с со встречным грузовиком «КамАЗ» после чего легковой автомобиль развернуло и отбросило под другой «КамАЗ». Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы, двое его пассажиров 33 и 47 лет доставлены в больницу № 1 Ельца.



В Данкове на улице Ленина 58-летний водитель автомобиля «Датсун» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества движущемуся по главной дороге автобусу «ГАЗ-322132». В результате произошедшего столкновения пострадала 56-летняя пассажирка автобуса.



В деревне Сухой Семенек Измалковского района 26-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил 12-летнего школьника. Ребенка госпитализировали в ГУЗ «Измалковская РБ».



В Чаплыгине на улице Ленина столкнулись «БМВ Х5» и грузовик «МАЗ», после чего «БМВ» наехал на стоявший автомобиль «Лада Веста» .



В ДТП пострадали 59-летний водитель «БМВ», 35-летний водитель «МАЗа» и 40-летний водитель «Весты». После оказания помощи в ГУЗ Чаплыгинская РБ, пострадавшие были отпущены.



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1350 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 929 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

