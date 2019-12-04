Происшествия

39 минут назад

Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с двумя «КамАЗами»

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#авария #ДТП
Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с двумя «КамАЗами»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 8 человек, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 декабря в Елецком районе на дороге «Елец-Долгоруково-Тербуны» 44-летний водитель «ВАЗ-2114» по касательной столкнулся с со встречным грузовиком «КамАЗ» после чего легковой автомобиль развернуло и отбросило под другой «КамАЗ». Водитель «ВАЗа» получил смертельные травмы, двое его пассажиров 33 и 47 лет доставлены в больницу № 1 Ельца.

В Данкове на улице Ленина 58-летний водитель автомобиля «Датсун» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущества движущемуся по главной дороге  автобусу «ГАЗ-322132». В результате произошедшего столкновения пострадала 56-летняя пассажирка автобуса.

В деревне Сухой Семенек Измалковского района  26-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил 12-летнего школьника. Ребенка госпитализировали в ГУЗ «Измалковская РБ».

В Чаплыгине на улице Ленина столкнулись «БМВ Х5» и грузовик «МАЗ», после чего «БМВ» наехал на стоявший автомобиль «Лада Веста» .

В ДТП пострадали 59-летний водитель «БМВ», 35-летний водитель «МАЗа» и 40-летний водитель «Весты». После оказания помощи в ГУЗ Чаплыгинская РБ, пострадавшие  были отпущены.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявили 1350 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 38. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 929 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.    
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#авария #ДТП

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