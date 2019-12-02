Происшествия

44 минуты назад

Дерево упало на козырек подъезда жилого дома

2 591
#аварийные деревья
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Дерево упало на козырек подъезда жилого дома
30 ноября  в 13.00 дерево упало на козырёк подъезда дома №12 по Осеннему проезду: ствол навис над входом в подъезд. Опасность для жильцов дома устраняли спасатели городского управления ГО и ЧС.

«С помощью техники, предоставленной одним из муниципальных подразделений, спасатели распилили дерево - к 16.20 работы были завершены, - рассказали в пресс-службе муниципальтного правления по делам ГО и ЧС .

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Вечером того же дня дерево упало на местный проезд у Липецкого областного суда на площади Петра Великого, 5. Его также убирали спасатели.


2 591
#аварийные деревья
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Комментарии (2)

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С каждым днем в Липецке, всё лучше и лучше...

26 минут назад
Г48, уб,?ир"ать, это мат? Совсем долбанулись.
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С каждым днем в Липецке, всё лучше и лучше...

28 минут назад
А зачем * ? Можно было повесить новогодние шарики, красиво и по-липецки.
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