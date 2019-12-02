Дерево упало на козырек подъезда жилого дома

30 ноября в 13.00 дерево упало на козырёк подъезда дома №12 по Осеннему проезду: ствол навис над входом в подъезд. Опасность для жильцов дома устраняли спасатели городского управления ГО и ЧС.«С помощью техники, предоставленной одним из муниципальных подразделений, спасатели распилили дерево - к 16.20 работы были завершены, - рассказали в пресс-службе муниципальтного правления по делам ГО и ЧС .Вечером того же дня дерево упало на местный проезд у Липецкого областного суда на площади Петра Великого, 5. Его также убирали спасатели.