Происшествия

38 минут назад

13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей

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#кража
13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей
13-летняя жительница Липецка стала подозреваемой в деле о краже 300 000 рублей из дома 91-летнего жителя села Куймань Лебедянского района. Семья девочки уже давно находится в поле
зрения полицейских.

23 октября в дом пенсионера постучала приехавшая из Липецка семья, в ее числе была и 13-летняя девочка. Гости завили старику, что скупают пух. Выйдя на террасу дома, пенсионер попытался прогнать незнакомцев, и пока взрослые спорили, девочка пробралась в дом и нашла в шкафу кошелек с 300 000 рублей.

- Полицейские нашли девочку и ее семью в Липецке. Оказалось, что денег, несмотря на то, что девочка только через неделю призналась семье в краже кошелька, уже нет. Взрослые члены семьи, не раз попадавшие в поле зрения оперативников, распорядились деньгами по-своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

2 562
#кража

Комментарии (2)

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будулай

17 минут назад
Цыги
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Да

23 минуты назад
Оказалось, что денег, несмотря на то, что девочка только через неделю призналась семье в краже кошелька, уже нет.Но вы держитесь
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