38 минут назад
13-летняя девочка украла из дома 91-летнего старика 300 000 рублей
зрения полицейских.
23 октября в дом пенсионера постучала приехавшая из Липецка семья, в ее числе была и 13-летняя девочка. Гости завили старику, что скупают пух. Выйдя на террасу дома, пенсионер попытался прогнать незнакомцев, и пока взрослые спорили, девочка пробралась в дом и нашла в шкафу кошелек с 300 000 рублей.
- Полицейские нашли девочку и ее семью в Липецке. Оказалось, что денег, несмотря на то, что девочка только через неделю призналась семье в краже кошелька, уже нет. Взрослые члены семьи, не раз попадавшие в поле зрения оперативников, распорядились деньгами по-своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
будулай
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