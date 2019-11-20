Происшествия
сегодня, 14:33
В Липецкой области горит храм
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Сегодня днем в селе Отскочное Хлевенского района загорелся православный храм. На колокольне церкви уже обрушился купол.
По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система.
- Загорелась кровля храма, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Тушением возгорания занимаются шесть отделений пожарных при помощи шести единиц техники. Людей в здании нет.
По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система.
- Загорелась кровля храма, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Тушением возгорания занимаются шесть отделений пожарных при помощи шести единиц техники. Людей в здании нет.
Вера
Епт
да ты на себя посмотри
Сталин
Сталин
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Шимпанзе
....
ВИКТОР БУРЯКОВ.