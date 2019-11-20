В Липецкой области горит храм

Сегодня днем в селе Отскочное Хлевенского района загорелся православный храм. На колокольне церкви уже обрушился купол.По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система.- Загорелась кровля храма, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Тушением возгорания занимаются шесть отделений пожарных при помощи шести единиц техники. Людей в здании нет.