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В Липецкой области горит храм

28 3306
#пожар
В Липецкой области горит храм
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Сегодня днем в селе Отскочное Хлевенского района загорелся православный храм. На колокольне церкви уже обрушился купол.

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По словам местных жителей, причиной пожара стала отопительная система.

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 - Загорелась кровля храма, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. - Тушением возгорания занимаются шесть отделений пожарных при помощи шести единиц техники. Людей в здании нет.

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28 3306
#пожар

Комментарии (28)

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Вера

4 минуты назад
Какой же злой народ!
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Епт

17 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ., от того, что загорелась церковь, никому лучше не стало - ни верующим, ни атеистам! А вот ругательные комменты появляются здесь потому, что есть такие уроды, как ты!
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да ты на себя посмотри

18 минут назад
Вить - ты же Ростова сюда приехал ? У тебя лицо чисто азербайджанское, ты посмотри на себя в зеркало и после этого говори про инородцев
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Сталин

22 минуты назад
Партия не может быть нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных предрассудков, потому что она стоит за науку, а религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто противоположное науке. Такие случаи, как в Америке, где осудили недавно дарвинистов, у нас невозможны, потому что партия ведёт политику всемерного отстаивания науки.
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Сталин

23 минуты назад
- Подавили ли мы реакционное духовенство? Да, подавили. Беда только в том, что оно не вполне еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда является тем средством, которое должно довести до конца дело ликвидации реакционного духовенства. Бывают случаи, что кое-кто из членов партии иногда мешает всемерному развёртыванию антирелигиозной пропаганды. Если таких членов партии исключают, так это очень хорошо, ибо таким коммунистам не место в рядах нашей партии.
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??

24 минуты назад
Cталин цитата : - Партия не может быть нейтральной в отношении носителей религиозных предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс.
ответить

??

26 минут назад
Витюшка - так ты православный-коммунист ? ХАХА Религия по Ленину — всего лишь способ обмануть трудящихся и возможность для богатых держать в покорности бедных. Не случайно на полях Гегеля Владимир Ульянов оставляет почти неприличные надписи, касающиеся Бога
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Шимпанзе

26 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ., самый крутой инородец (в прямом смысле слова) - это ты! Боком вышел!
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....

27 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ., "православный коммунист"?? это ты из своей карточки из * списал?
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ВИКТОР БУРЯКОВ.

28 минут назад
??, А что трус фамилию прячешь * проклятый
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