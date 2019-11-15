Происшествия
45 минут назад
Еще один липчанин стал жертвой телефонного мошенничества
4 458
Мошенники снова представились сотрудниками службы безопасности банка
57-летний житель улицы Московской перевел мошенникам, представившимися сотрудниками службы безопасности ПАО Сбербанк, 360 тысяч рублей.
На этот раз мошенники действовали иначе, чем банальная просьба продиктовать данные пластиковой карты. Липчанина в целях безопасности хранения денег попросили перевести деньги с карточки Сбербанка на Яндекс-кошелек. Что он и сделал. Для этого мужчина добрался до банкомата на улице Титова, с которого и перевел деньги на счет мошенников. У липчанина было время подумать и критически осмыслить свои действия, но, увы...
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
На этот раз мошенники действовали иначе, чем банальная просьба продиктовать данные пластиковой карты. Липчанина в целях безопасности хранения денег попросили перевести деньги с карточки Сбербанка на Яндекс-кошелек. Что он и сделал. Для этого мужчина добрался до банкомата на улице Титова, с которого и перевел деньги на счет мошенников. У липчанина было время подумать и критически осмыслить свои действия, но, увы...
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
4 458
Hedgehog
003
Ч
Аноним.