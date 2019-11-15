Происшествия

45 минут назад

Еще один липчанин стал жертвой телефонного мошенничества

4 458
#мошенничество
Еще один липчанин стал жертвой телефонного мошенничества

Мошенники снова представились сотрудниками службы безопасности банка

57-летний житель улицы Московской перевел мошенникам, представившимися сотрудниками службы безопасности ПАО Сбербанк, 360 тысяч рублей.

На этот раз мошенники действовали иначе, чем банальная просьба продиктовать данные пластиковой карты. Липчанина в целях безопасности хранения денег попросили перевести деньги с карточки Сбербанка на Яндекс-кошелек. Что он и сделал. Для этого мужчина добрался до  банкомата на улице Титова, с которого и перевел деньги на счет мошенников. У липчанина было время подумать и критически осмыслить свои действия, но, увы...

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
4 458
#мошенничество

Комментарии (4)

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Hedgehog

4 минуты назад
Трепещи злодей! Липецкая киберполиция тебя вот вот настигнет, и тогда мы похохочем
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003

13 минут назад
Во дурень!
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Ч

18 минут назад
Я считал , что в Липецке дурни исчезли ...
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Аноним.

30 минут назад
ПОГОВОРКА. ВНАЧАЛЕ...- " ПРОВЕРЯЙ , А ТОЛЬКО ПОТОМ УЖЕ ...-" ДОВЕРЯЙ " !!!...
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