Еще один липчанин стал жертвой телефонного мошенничества

Мошенники снова представились сотрудниками службы безопасности банка

57-летний житель улицы Московской перевел мошенникам, представившимися сотрудниками службы безопасности ПАО Сбербанк, 360 тысяч рублей.



На этот раз мошенники действовали иначе, чем банальная просьба продиктовать данные пластиковой карты. Липчанина в целях безопасности хранения денег попросили перевести деньги с карточки Сбербанка на Яндекс-кошелек. Что он и сделал. Для этого мужчина добрался до банкомата на улице Титова, с которого и перевел деньги на счет мошенников. У липчанина было время подумать и критически осмыслить свои действия, но, увы...



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

