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Красный уровень отменён, БПЛА минувшей ночью над регионом не сбивали
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +21
Общество
В частном секторе Тракторного, в центре города и на Соколе отключат холодную воду
Общество
Дело о сбитой на переходе женщине дошло до суда
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На трех десятках улиц отключат холодную воду
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286
43 минуты назад
1

На трех десятках улиц отключат холодную воду

График отключений воды и света.

19 октября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Комсомольская, улица Шмидта, улица Винницкая, 76, улица Неделина, 20, проезд Боевой, 39а, также работы на внутренних сетях водоснабжения по заявке управляющей организации будут проводиться по адресу: проспект Победы, 65а – без холодной воды временно останутся жители трех десятков улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 47 стр. 3, 47а, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59а, 59б, 61, 61б, 63а, 63б, 65, 65а, 67а, 69 корп. 2, 69 вл. 1, 69а, 69а корп. 3, 69а вл. 2, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 88, 90, 90а, 92, 92а, 94 по проспекту Победы, № 22 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, №№ 19, 23 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 5 по улице Одоевского, № 8 по улице Рыбалко, №№ 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 3, 5, 6, 7 по улице Агрономической, № 39а по Боевому проезду, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, 1-й Крымской, Пригородной, Кирова, 2-й Крымской, Комсомольской, Шмидта, Школьной, Котовского, Кочубея, Муравьева, Шахтерской, Задорожной, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Одоевского, Садовой, Подсобное хозяйство, переулков Верещагина, Верхнего, Морозова, Дубинина, проезда Комсомольского.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

19 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 154б по улице Салтыкова-Щедрина, № 49а по улице Минской, № 1а по улице Поселковой, обесточат улицы 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Карла Маркса, Красную, Маяковского, Студеновскую, Энергетическую, садоводчество «Ударник».
Отключение воды
отключение света
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Комментарии (1)

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Сначала новые
В этом городе
27 минут назад
Хоть бы колодцы выкопали. Каждый день отключают воду! Тарифы повысили, а качества нет никакого!
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