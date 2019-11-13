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57 минут назад

Трамп предлагает Эрдогану сделку на $100 млрд

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#Трамп #Турция
Трамп предлагает Эрдогану сделку на $100 млрд

О планах президента США узнала американская пресса.

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану заключить торговое соглашение на $100 млрд, а также способ обхода американских санкций в связи с покупкой Турцией российских зенитных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

Как утверждают источники издания, такие предложения изложены в письме, которое американский лидер направил Эрдогану на прошлой неделе. По оценке газеты, предложения Трампа, вероятно, "приведут в ярость" по меньшей мере часть конгрессменов, которые поддержали введение санкций против Турции за военную операцию в Сирии. По словам одного из собеседников WP, в настоящее время администрация Трампа пытается убедить Турцию отказаться от ввода в эксплуатацию купленных у России С-400, чтобы эти ЗРК не были поставлены на дежурство и тем самым не получили возможность доступа к система коммуникации и защиты американских истребителей F-35. Таким образом, Анкара получает шанс вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать санкций, пишет РБК.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября начнет двухдневный визит в США, где встретится с Дональдом Трампом, который еще недавно угрожал разрушить турецкую экономику и вводил санкции против Анкары, напоминает «Газета». Визит в США станет первой встречей Эрдогана и Трампа после проведения Турцией в Сирии операции «Источник мира». Турецкий лидер мотивировал свои действия защитой турецких границ от курдских боевиков, но США заявили, что операция угрожает американским военным.
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#Трамп #Турция

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