Происшествия
сегодня, 14:38
В Воловском районе обкрадывали инвалида
"Группа лиц" снимала деньги с банковского счета инвалида
Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств инвалида с его банковского счета, совершенного группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в июне 2019 года один из обвиняемых, используя известный ему пин-код банковской карты потерпевшего, снял с его счета 14 000 рублей.
Он же, спустя несколько дней по предварительному сговору со своей сожительницей обманным путем снял с банковской карты потерпевшего еще 5 000 рублей, а на следующий день - 4 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены и впоследствии им предъявлены обвинения по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.
По версии следствия, в июне 2019 года один из обвиняемых, используя известный ему пин-код банковской карты потерпевшего, снял с его счета 14 000 рублей.
Он же, спустя несколько дней по предварительному сговору со своей сожительницей обманным путем снял с банковской карты потерпевшего еще 5 000 рублей, а на следующий день - 4 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены и впоследствии им предъявлены обвинения по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).
Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.
цирк
семённа