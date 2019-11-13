Происшествия

сегодня, 14:38

В Воловском районе обкрадывали инвалида

2 511
#кража
В Воловском районе обкрадывали инвалида

"Группа лиц" снимала деньги с банковского счета инвалида

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств инвалида с его банковского счета, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в июне 2019 года один из обвиняемых, используя известный ему пин-код банковской карты потерпевшего, снял с его счета 14 000 рублей.

Он же, спустя несколько дней по предварительному сговору со своей сожительницей обманным путем снял с банковской карты потерпевшего еще 5 000 рублей, а на следующий день - 4 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены и впоследствии им предъявлены обвинения по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.

 
2 511
#кража

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

40 минут назад
на ,,выборах,, так делали-142 процента
ответить

семённа

43 минуты назад
когда наконец таки оберут торгашей трусами и носками с великой площади победы?цыгане торгаши уже ничего не бояться и целыми таборами приезжают нелегально торговать!!!!
ответить

Еще в рубрике

В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы
#аварийное жилье
25
В доме на Осеннем проезде начали аварийно-восстановительные работы

сегодня, 13:43

Происшествия
В Липецке трактор опрокинул ГАЗель
#дтп
2
В Липецке трактор опрокинул ГАЗель

сегодня, 12:50

Происшествия
На М-4 ГАЗель врезалась в большегруз
#дтп
2
На М-4 ГАЗель врезалась в большегруз

сегодня, 10:21

Происшествия
Из Домовины в домовину: в селе со странным названием забили насмерть трубой человека
#убийство
7
Из Домовины в домовину: в селе со странным названием забили насмерть трубой человека

сегодня, 10:14

Происшествия
Виновника аварии у «Линии» задержали в течение часа
#авария #ДТП
48
Виновника аварии у «Линии» задержали в течение часа

сегодня, 10:08

Происшествия
Многодетная липчанка стала рецидивисткой
#кража
11
Многодетная липчанка стала рецидивисткой

сегодня, 09:18

Происшествия