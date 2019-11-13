В Воловском районе обкрадывали инвалида

"Группа лиц" снимала деньги с банковского счета инвалида

Прокурор Воловского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту хищения денежных средств инвалида с его банковского счета, совершенного группой лиц по предварительному сговору.



По версии следствия, в июне 2019 года один из обвиняемых, используя известный ему пин-код банковской карты потерпевшего, снял с его счета 14 000 рублей.



Он же, спустя несколько дней по предварительному сговору со своей сожительницей обманным путем снял с банковской карты потерпевшего еще 5 000 рублей, а на следующий день - 4 000 рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий личности злоумышленников были установлены и впоследствии им предъявлены обвинения по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).



Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.





