Общество
32 минуты назад
Липецкая область попала в топ лучших схем обращения с мусором
Экологи завершили ревизию региональных программ.
«Российский экологический оператор» (РЭО) завершил ревизию территориальных схем обращения с мусором во всех 85 регионах страны. Лучшие схемы РЭО выявил в Тульской, Ярославской, Московской и Липецкой областях, сообщает ТАСС.
Территориальная схема — основной документ, который регулирует работу мусорной отрасли в регионе. В нем описываются объекты обращения с отходами, логистика, источники образования мусора, его состав и перспектива развития инфраструктуры. Согласно последним тенденциям реформы, территориальные схемы должны также отражать показатели национального проекта «Экология» и планы по переходу региона на раздельный сбор мусора. На территориальных схемах будет базироваться федеральная схема обращения с коммунальным мусором и информационная система отрасли.
Среди распространенных недостатков территориальных схем, которые необходимо будет исправить, в РЭО назвали несоответствие массы образования отходов в регионе действующим там нормативам, отсутствие обоснования необходимости новых объектов инфраструктуры и электронной модели схемы.
Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Федеральную схему обращения с коммунальными отходами планируется утвердить в I квартале 2020 года.
Территориальная схема — основной документ, который регулирует работу мусорной отрасли в регионе. В нем описываются объекты обращения с отходами, логистика, источники образования мусора, его состав и перспектива развития инфраструктуры. Согласно последним тенденциям реформы, территориальные схемы должны также отражать показатели национального проекта «Экология» и планы по переходу региона на раздельный сбор мусора. На территориальных схемах будет базироваться федеральная схема обращения с коммунальным мусором и информационная система отрасли.
Среди распространенных недостатков территориальных схем, которые необходимо будет исправить, в РЭО назвали несоответствие массы образования отходов в регионе действующим там нормативам, отсутствие обоснования необходимости новых объектов инфраструктуры и электронной модели схемы.
Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Федеральную схему обращения с коммунальными отходами планируется утвердить в I квартале 2020 года.
Чиполлино
Чип