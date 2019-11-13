Общество

32 минуты назад

Липецкая область попала в топ лучших схем обращения с мусором

2 206
#мусор #ТБО
Липецкая область попала в топ лучших схем обращения с мусором

Экологи завершили ревизию региональных программ.

«Российский экологический оператор» (РЭО) завершил ревизию территориальных схем обращения с мусором во всех 85 регионах страны. Лучшие схемы РЭО выявил в Тульской, Ярославской, Московской и Липецкой областях, сообщает ТАСС.

Территориальная схема — основной документ, который регулирует работу мусорной отрасли в регионе. В нем описываются объекты обращения с отходами, логистика, источники образования мусора, его состав и перспектива развития инфраструктуры. Согласно последним тенденциям реформы, территориальные схемы должны также отражать показатели национального проекта «Экология» и планы по переходу региона на раздельный сбор мусора. На территориальных схемах будет базироваться федеральная схема обращения с коммунальным мусором и информационная система отрасли.

Среди распространенных недостатков территориальных схем, которые необходимо будет исправить, в РЭО назвали несоответствие массы образования отходов в регионе действующим там нормативам, отсутствие обоснования необходимости новых объектов инфраструктуры и электронной модели схемы.

Реформа мусорной отрасли стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Федеральную схему обращения с коммунальными отходами планируется утвердить в I квартале 2020 года.
2 206
#мусор #ТБО

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чиполлино

5 минут назад
Даже не представляю что творится с мусором в других городах-если в Липецке с этим хорошо.
ответить

Чип

9 минут назад
Кругом , пи-пи, аа, пи-пи, аа, лучше всех.
ответить

Еще в рубрике

Липецкий зоопарк просит о помощи
#пожертвование #зоопарк
4
Липецкий зоопарк просит о помощи

25 минут назад

Общество
«Русских витязей» научили летать в Липецке
#авиацентр #истребители
2
«Русских витязей» научили летать в Липецке

43 минуты назад

Общество
Уникальный цирк ждет липчан у «Звездного»
#цирк #развлечения
Уникальный цирк ждет липчан у «Звездного»

сегодня, 08:00

Общество
Липчане выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города
22
Липчане выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города

вчера, 18:23

Общество
Факты, озвученные в передаче Гордона, проверит Следственный Комитет
#Гордон #Первый канал
14
Факты, озвученные в передаче Гордона, проверит Следственный Комитет

вчера, 17:24

Общество
В микрорайоне «Елецкий» из подъезда украли ламинат
#кража
71
В микрорайоне «Елецкий» из подъезда украли ламинат

вчера, 16:43

Общество