Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале

В феврале пройдет традиционная индексация социальных выплат, условия по льготной семейной ипотеке станут жестче, изменится порядок расчета компенсации при возврате некачественного технически сложного товара – GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в феврале.

1 февраля произойдет традиционная индексация социальных выплат – размер более 40 выплат, пособий и компенсаций вырастет на 5,6%. Повышение коснется семей с детьми, инвалидов, участников и ветеранов боевых действий и других льготных категорий населения, получающих выплаты от государства, не привязанные к прожиточному минимуму. Так, сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится на 38,6 тысячи рублей, до 728,9 тысячи. Маткапитал на второго и последующих (если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка) составит 963 тысячи рублей. Сумма субсидии на второго ребенка, если на первого ее уже получали, будет около 237 тысяч рублей. Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28 450 рублей, минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 10 837 рублей в месяц. Проиндексируют в феврале и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) федеральным льготникам.С 1 февраля одновременно с социальными пособиями вырастет размер пособий по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Речь идет о выплатах, которые полагаются работникам, получившим травму или профессиональное заболевание на рабочем месте. Рост будет таким же – на 5,6%.С 1 февраля вводятся ограничения на количество кредитов, которые может оформить одна семья по программе «Семейная ипотека». Одна семья сможет оформить теперь только одну льготную ипотеку. При этом муж и жена должны быть солидарными созаемщиками. Ранее каждый из супругов мог заключить кредитный договор на льготных условиях, получив от второго нотариально удостоверенное согласие. Нововведения распространяются на те кредиты, которые будут оформлены после 1 февраля 2026 года.Компенсация при возврате технически сложной техники будет рассчитана по новым правиламДля расчета компенсации при возврате технически сложного товара ненадлежащего качества будет учитываться степень его износа – с февраля вступают в силу поправки в Закон о защите прав потребителей. Новые нормы затронут автомобили, ноутбуки, смартфоны, телевизоры, бытовую технику и другую сложную электронику. Покупатель сможет требовать возмещения разницы между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара на момент разрешения спора (с такими же характеристиками, степенью износа и годом выпуска).С 1 февраля правовой статус для Российского красного Креста закрепляется отдельным Федеральным законом. Благотворительная организация теперь на законодательном уровне уполномочена помогать людям в тяжёлых ситуациях и развивать культуру донорства в стране. Российский Красный Крест станет первой общественной организацией со своим федеральным законом. Он наделит благотворительную компанию полномочиями ключевого гуманитарного агентства в стране.С 6 февраля 2026 года саморегулируемая организация, которая объединяет кредитные кооперативы, сможет сама распоряжаться средствами компенсационного фонда. При этом она обязана соблюдать несколько условий – а именно: средства должны быть размещены во вклады и на счета в системно значимых банках при соблюдении условий надежности и доходности.