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Россиянин заказал киллеру мать ради квартиры в Москве
Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство
Следователи задержали мужчину по подозрению в подготовке убийства собственной матери. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на официального представителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлию Иванову.
Заказное убийство женщины готовил ее сын из-за наследства.Чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери.
По данным следствия, мужчина хотел заполучить принадлежащую матери недвижимость. Ему пришла идея организовать убийство и унаследовать имущество. Он связался со своим знакомым и предложил тому стать исполнителем убийства за вознаграждение, но мужчина сообщил о планах в полицию.
Правоохранители инсценировали смерть женщины, а организатора преступления пригласили в следственный отдел для дачи показаний, после чего задержали. При обыске у него дома изъяли переделанный из газового в боевой пистолет ИЖ 78-8 с глушителем и патроны. В настоящий момент мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела о приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении оружия.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, исполнителем убийства должен был стать знакомый мужчины, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. По ее словам, за убийство исполнителю были обещаны 200 тысяч рублей и автомобиль.
Заказное убийство женщины готовил ее сын из-за наследства.Чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери.
По данным следствия, мужчина хотел заполучить принадлежащую матери недвижимость. Ему пришла идея организовать убийство и унаследовать имущество. Он связался со своим знакомым и предложил тому стать исполнителем убийства за вознаграждение, но мужчина сообщил о планах в полицию.
Правоохранители инсценировали смерть женщины, а организатора преступления пригласили в следственный отдел для дачи показаний, после чего задержали. При обыске у него дома изъяли переделанный из газового в боевой пистолет ИЖ 78-8 с глушителем и патроны. В настоящий момент мужчина заключен под стражу, в отношении него возбуждены уголовные дела о приготовлении к убийству по найму и незаконном хранении оружия.
Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, исполнителем убийства должен был стать знакомый мужчины, с которым он отбывал наказание в местах лишения свободы. По ее словам, за убийство исполнителю были обещаны 200 тысяч рублей и автомобиль.