Общество

2 минуты назад

В Липецке нашли брошенные «ГАЗель» и «Нексию»

19
#автохлам
В Липецке нашли брошенные «ГАЗель» и «Нексию»

Автохлам гниет во дворах.

Сотрудники управлений округами Липецка выявили в городских дворах очередную партию брошенных машин, врастающих в землю. К автохламу причисляют автомобили, находящиеся в аварийном — разукомплектованном и сгоревшем — состоянии.

На этот раз сотрудники мэрии нашли в липецких дворах не только отечественный автохлам, но и машины иностранных производителей. У дома 12Б по улице Доватора свой век доживает белая Daewoo Nexia, возле дома №120 по проспекту Победы гниет «ГАЗель», на Гагарина, 39 стоит «безглазый» ВАЗ. Также брошенные разбитые машины нашли по улицам 40лет Октября и Бородинская и на площади Константиновой.

Если в течение месяца разукомплектованные автомобили не покинут насиженное место, то их перевезут на штраф-стоянку. Далее — или владелец забирает автохлам и оплачивает стоянку, или машины пустят в металлолом.
19
#автохлам

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