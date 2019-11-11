В Липецке нашли брошенные «ГАЗель» и «Нексию»

Автохлам гниет во дворах.

Сотрудники управлений округами Липецка выявили в городских дворах очередную партию брошенных машин, врастающих в землю. К автохламу причисляют автомобили, находящиеся в аварийном — разукомплектованном и сгоревшем — состоянии.



На этот раз сотрудники мэрии нашли в липецких дворах не только отечественный автохлам, но и машины иностранных производителей. У дома 12Б по улице Доватора свой век доживает белая Daewoo Nexia, возле дома №120 по проспекту Победы гниет «ГАЗель», на Гагарина, 39 стоит «безглазый» ВАЗ. Также брошенные разбитые машины нашли по улицам 40лет Октября и Бородинская и на площади Константиновой.



Если в течение месяца разукомплектованные автомобили не покинут насиженное место, то их перевезут на штраф-стоянку. Далее — или владелец забирает автохлам и оплачивает стоянку, или машины пустят в металлолом.