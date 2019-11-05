«КамАЗ» раздавил «Киа»

За прошедшие трое суток в Липецкой области получили травмы семнадцать человек, два человека погибли.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 ноября в Липецке около часа дня на улице Гагарина столкнулись два автобуса «ПАЗ». В аварии получила травму 5-летняя пассажирка одного из автобусов, после оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

В тот же день в Липецке днем на улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе 49-летний водитель «Тойоты» сбил 48-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована.

2 ноября в селе Березняговка Усманского района столкнулись легковой автомобиль «Киа» под управлением 30-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 32-летним водителем. В аварии пострадал водитель иномарки – с травмами его госпитализировали. Предварительной причиной столкновения в ГИБДД называют нарушение очередности проезда.

В Грязях на улице 30 лет Победы вне пешеходного перехода 44-летний водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 46-летнюю женщину.

Еще один человек погиб 3 ноября в селе Долгоруково на улице Ленина. 64-летний водитель «Лады-Гранта» вне пешеходного перехода сбил 51-летнюю женщину, которая погибла на месте.

3 ноября в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов около половины седьмого вечера произошло столкновение автомобилей «Хендай» с 54-летним мужчиной за рулем и «Форд» под управлением 53-летнего водителя. Оба получили различные травмы. Водитель первой иномарки после оказания помощи был отпущен, второй – госпитализирован. Предварительной причиной автоаварии стал выезд на полосу встречного движения.

4 ноября в Задонском районе на трассе Задонск – Алексеевка 29-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги и машина перевернулась. С травмами его госпитализировали.

В Липецке около восьми часов вечера на улице Краснозаводской 58-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 73-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

За прошедшие четверо суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3508 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 19 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 152.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 2151 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 60 нарушений правил парковки, 13 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 92 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.