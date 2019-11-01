Из-за аномально-телпой осени в Елецком районе нашествие мышей

Грызуны массово размножаются из-за хорошего урожая и комфортной погоды

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Специалистом по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Елецкому району, на основании регулярных обследований сельскохозяйственных угодий на предмет заселенности мышевидными грызунами, отмечается активное заселение и нарастание численности мышевидных грызунов, сообща.т в администрации Елецкого района.Причинами массового размножения, распространения и резкого увеличения численности мышевидных грызунов являются благоприятные условия: установившаяся с начала октября аномально теплая погода, наличие хорошей кормовой базы (уборка сахарной свеклы, подсолнечника и др. культур), массовые всходы озимых культур.По состоянию на 31.10.2019 г. мышевидными грызунами заселено - 50% от обследованных площадей. На озимых культурах заселенность составляет более - 40%, на многолетних травах около - 100%. На озимых - при средней численности около 50 жилых нор на 1 га, максимальная плотность составила 65 нор; на многолетних травах - от 65 до 93 жилых нор на гектар.Прожорливость мышевидных грызунов очень велика (общественная полевка съедает в день от 5 до 7 г зерна или до 20 г сочных кормов). В связи с тем, что при пониженных температурах повышается потребность в калорийных кормах, а при повышенных в сочных, с наступлением холодов численность мышевидных грызунов на озимых культурах будет возрастать, а, следовательно, будет увеличиваться повреждаемость растений.Кроме того, мышевидные грызуны являются переносчиками очень многих зоонозных инфекционных, паразитарных заболеваний смертельно опасных для человека: чума, геморрогическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия, лептоспироз, сальмонеллёз, эпидемический сыпной тиф, клещевой энцефалит, лихорадка, ящур, ботулизм, бешенство, лепра, сибирская язва, туберкулёз, бруцеллёз, трихинеллёз. Поэтому с грызунами нужно постоянно бороться, уничтожая их самыми различными способами.С целью снижения вредоносности необходимо провести защитные мероприятия на сельхозугодьях, применяя биологические и химические приманки, согласно нормам расхода и рекомендациям. Сельхозпредприятия, КФХ и ИП активно включаются в проведение дератизации, или уничтожения грызунов, в складских помещениях, местах хранения сельхозтехники, на посевах озимых культур и многолетних трав.