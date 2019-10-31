Общество

43 минуты назад

В Липецкой области готовить к жизни выпускников интернатов будут наставники

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#выпускники #интернат. сироты
В Липецкой области готовить к жизни выпускников интернатов будут наставники

Их будет 50 человек

В регионе создается  институт воспитателей-наставников для детей сирот. Они помогут им в социальной адаптации. Сегодня депутаты облсовета приняли новый Закон Липецкой области «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». 

- Сироты нуждаются в особой социальной защите. Очень важно, чтобы ребята, которые покидают интернаты и детские дома, не оставались один на один с жизненными и бытовыми проблемами. Рядом должен быть старший товарищ, наставник, который поможет в той или иной ситуации, даст правильный совет, - отметил Павел Путилин. 

Принятый  по инициативе депутатов закон устанавливает понятия и основные задачи постинтернатного сопровождения. Устанавливаются требования к личности воспитателей-наставников, их права и обязанности. Постинтернатное сопровождение осуществляться на договорной основе. Для  таких наставников устанавливается  вознаграждение в размере 1500 рублей в месяц за одного выпускника. При этом один воспитатель сможет сопровождать одновременно не более 5 человек. Заключать  договоры и отбирать кандидатов на роль воспитателей-наставников будут в управлении образования и науки.

Ежегодно из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области выпускается около 50 человек. На реализацию проекта закона в 2020 году прогнозно потребуется 900 000 рублей.

Также народные избранники внесли поправки в Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области». Органы местного самоуправления, как законные представители несовершеннолетних выпускников, наделяются полномочиями по заключению договора о постинтернатном сопровождении, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.   

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#выпускники #интернат. сироты

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