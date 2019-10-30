Лебедянцы призвали власти к ответу из-за очистных сооружений

Районная власть встала на сторону жителей, выступивших против городских чиновников.

В Советском суде Липецка начался гражданский процесс по иску жителей Лебедяни к ОГУП «Липецкводоканал», администрации Лебедяни, управлению ЖКХ региона и администрации Липецкой области. Третьим лицом к суду привлечена администрация Лебедянского района.

История, которая привела всех вышеперечисленных лиц в суд, имеет давние корни и развивается вокруг новых очистных сооружений в Покрово-Инвалидской слободе Лебедяни. Еще летом 2016 года GOROD48 вместе с региональным отделением ОНФ выезжали на место конфликта.

- Когда новые очистные строили, нам говорили, что все станет намного лучше, а по факту жить стало невыносимо, - не рассказывали, а кричали три года назад лебедянцы. – Нам обещали, что все будет накрыто куполом и герметизировано, даже макет видели у главы города в кабинете. Ил должны были брикетировать, высушивать и вывозить. Но ничего этого нет!

- Вот кто вам обещал, с того и спрашивайте, - парировал тогда претензии лебедянцев технический директор ОГУП «Липецкводоканал» Вячеслав Безрукавников.





Естественно, ни о каком диалоге в такой ситуации речи идти не может. Негодование за это время накопилось немало. Поэтому лебедянцы заручились поддержкой адвоката Максима Бабкина и пришли в суд.

Изначально к ответу хотели привлечь мэрию Лебедяни и ОГУП «Липецкоблводоканал». Первые являются собственниками канализационных очистных сооружений, вторые их эксплуатируют. В своих требованиях они указывают, что складирование ила с очистных происходит с нарушением СанПиН, в реку Дон сбрасываются сточные воды с превышением ПДК загрязняющих веществ. Также там отсутствует защитный противопожарный экран, что угрожает жильцам близлежащих домов. Да и эксплуатация очистных сооружений происходит без санитарно-защитной зоны. А нарушения подтверждаются результатами проверок контролирующих органов с 2015 по 2018 годы.

Поэтому с ОГУП «Липецкоблводоканал» истцы просят взыскать вред, причиненный окружающей среде в сумме 5 618 177 рублей 34 копейки. Также возложить на мэрию Лебедяни обязательство в течение трех месяцев провести строительство или реконструкцию очистных сооружений с оснащением оборудования техническими средствами и технологиями обезвреживания выбросов, обеспечить их средствами контроля над загрязнением окружающей среды. По окончанию работ предоставить в «Росприроднадзор» отчет по выполненным работам. Возложить на администрацию города обязанность установить СЗЗ канализационного очистного сооружения и обязать ОГУП «Липецкоблводоканал» до исполнения всех требований приостановить свою деятельность на объекте.

На досудебной стадии в круг ответчиков попали администрация Липецкой области и региональное управление ЖКХ. Все ответчики заявили, что не согласны с исковыми требованиями.

Так, представители мэрии Лебедяни напомнили, что сооружения были сделаны в рамках инвестиционного проекта в 2015 и введены в действие. При этом объект был передан в ОГУП «Липецкоблводоканал» еще до начала работ. На момент ввода очистных сооружений в эксплуатацию брались пробы. Они советовали ПДК как на входе, так и на выходе из очистных сооружений. Данных о превышении ПДК организация не предоставляла. Обращались в случае поломки оборудования. Но так как объект передан в безвозмездное пользование, то деньги в бюджете города не закладывались. Претензий по технологии очистки не возникало. На очистных сооружениях уже установлено все необходимое оборудование. Санитарно-защитная зона пока остается только в проекте, так как денег на дальнейшее оформление у властей нет. К тому же полномочия на водоотведение и водоснабжение переданы в администрацию Липецкой области, поэтому соответствующей строки в городском бюджете быть не может.

- Если суд вынесет решение, мы примем меры по оборудованию оформлению санитарно-защитной зоны, но пока ее появление никак не повлияет на благополучие жизни граждан, так как нарушения экологического законодательства пока не подтверждены, я этого не вижу. Единичная проба не говорит о постоянном нарушении, - заявила представитель администрации Лебедяни. – Нельзя отстранить от деятельности на очистных ОГУП «Липецкоблводоканал», так как организация является единственным гарантирующим поставщиком услуг. Остановить деятельность также не представляется возможным, так как потребители этой части города не связаны со вторыми очистными на противоположном берегу.

Представитель ОГУП «Липецкоблводоканал» Павел Красников также не согласился с требованиями лебедянцев. Он настаивал на том, что они вообще не имеют права подавать иски о возмещении вреда окружающей среде. Вопрос об оборудовании необходимыми техническими средствами он перевел на собственников в лице мэрии Лебедяни.

- Это общеизвестный факт, что третий этап реконструкции очистных сооружений не был проведен, - рассказал Павел Красников. – Иловые площадки оборудованы ненадлежащим образом.





- Что с ними? - спросила председательствующая по делу судья Елена Леонова.





- Они не построены, - ответил Павел Красников. – Иловые осадки сейчас вывозятся.

- Превышения нормативов по сбросу сточных вод допускаются? - продолжила опрос судья.

- Я не эксперт и не могу апеллировать конкретными цифрами, на сегодняшний день я не могу сказать, - сказал ответчик.

- А загрязнение воздуха отслеживается? - поинтересовалась Елена Леонова.

- Нет, мы не обязаны этого делать, - заявил представитель ОГУП «Липецкоблводоканал».

Не смог Павел Красников ответить, почему управление экологии и природных ресурсов Липецкой области фиксировало превышение ПДК сероводорода в воздухе. А так как ответов было меньше вопросов, суд потребовал предоставить к следующем заседанию ряд документов.

В то же время администрация Лебедянского района поддержала истцов за исключением пункта с возмещением нанесенного вреда природе, и то с оговоркой – «если факт нанесения вреда природе будет доказан и будут установлены виновные лица».

- А администрация района в свою очередь предпринимала какие-либо действия, или ждали, пока жители обратятся в суд? - возник закономерный вопрос у председательствующей по делу судьи Елены Леоновой.

- Мы действовали в пределах нашей компетенции – рассматривали обращение граждан. Все те нарушения, которые представили истцы, аналогичные документы есть и у нас, - отметила представитель администрации Лебедянского района Валентина Решетникова. - Проблема очистных сооружений действительно существуют. Об этом говорят постоянные жалобы жителей на запах и результаты проверок.

По итогу заседания суд принял решение привлечь в качестве третьих лиц управление Росприродназора и отдел водных ресурсов по Липецкой области Донского бассейнового водного управления.





После заседания адвокат Максим Бабкин рассказал корреспонденту GOROD48, что иск лебедянцев направлен в первую очередь к привлечению внимания муниципальных и областных властей к проблеме, имеющий затяжной характер. Они готовы отозвать иск, если наконец-то появится диалог, который будет оформлен в соглашение или меморандум. При этом в документе должны быть прописаны шаги и сроки по реконструкции очистных сооружений и приведения их в полностью рабочее состояние.