Бездомного украинца депортируют из Липецкой области

Беженец обосновался в Ельце, но никак законно не оформил своего пребывания в России.

Елецкий городской суд наложил штраф в 2 000 рублей на гражданина Украины и поместил его в центр временного содержания с последующим выдворением за пределы России. Мужчина находился в Липецкой области без официального оформления своего пребывания на территории России.



Мужчину 10 октября задержали на улице Коммунаров в Ельце. При проверке его личности было выяснено, что у него нет документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации - паспорта, вида на жительство, разрешения на временное проживание либо визы, миграционной карты. Это административное правонарушение, предусмотренное ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Свою вину в совершении административного правонарушения украинец признал, он раскаялся в содеянном, пояснил, что близких родственников, которые являются гражданами РФ, у него нет, имущества на территории РФ он не имеет. Объяснил, что в Липецкой области живет с гражданской женой, которая дает ему кров. Возвращаться в родной Краматорск он не хочет, так как на территории Украины он не имеет места жительства и близких родственников, а на территории Краматорска ведутся насильственные действия в отношении беженцев и жителей Донецкой области.



Украинец пытался обжаловать решение елецкого городского суда в липецком областном суде, но там не нашли причин для изменения решения суда первой инстанции. Украинцу придется заплатить штраф и вернуться на родину.