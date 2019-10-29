Происшествия

57 минут назад

Бездомного украинца депортируют из Липецкой области

4 579
#депортация
Бездомного украинца депортируют из Липецкой области

Беженец обосновался в Ельце, но никак законно не оформил своего пребывания в России.

Елецкий городской суд наложил штраф в 2 000 рублей на гражданина Украины и поместил его в центр временного содержания с последующим выдворением за пределы России. Мужчина находился в Липецкой области без официального оформления своего пребывания на территории России.

Мужчину 10 октября задержали на улице Коммунаров в Ельце. При проверке его личности было выяснено, что у него нет документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации - паспорта, вида на жительство, разрешения на временное проживание либо визы, миграционной карты. Это административное правонарушение, предусмотренное ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Свою вину в совершении административного правонарушения украинец признал, он раскаялся в содеянном, пояснил, что близких родственников, которые являются гражданами РФ, у него нет, имущества на территории РФ он не имеет. Объяснил, что в Липецкой области живет с гражданской женой, которая дает ему кров. Возвращаться в родной Краматорск он не хочет, так как на территории Украины он не имеет места жительства и близких родственников, а на территории Краматорска ведутся насильственные действия в отношении беженцев и жителей Донецкой области.

Украинец пытался обжаловать решение елецкого городского суда в липецком областном суде, но там не нашли причин для изменения решения суда первой инстанции. Украинцу придется заплатить штраф и вернуться на родину.
4 579
#депортация

Комментарии (4)

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митяй

9 минут назад
а как быть с неоформленными со средней азии
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вернётся на родину

12 минут назад
за чей счёт? Если за государственный, пусть сначала эти деньги на общественных работах отработает.
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Еще нескольких заберите

38 минут назад
"ПАЛКУ" , "КАТОК " , ЧИПОЛЛИНО " , " ГИЛЬОТИНА " , ШОМПОЛ " ," Хохленок -индезит " , "ДЕТИ Харькова " и т д
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Еще одного заберите

43 минуты назад
На Баумана прячется в хибаре. Здесь на сайте гадит русским под именем иномарки DURACAM
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