В Липецке провели уборку на привокзальных прудах

С привокзальных прудов убрано порядка 20 кубометров мусора

В Липецке продолжается череда субботников. В минувшие выходные экологический десант высадился в районе Привокзальных прудов. Организатором уборки выступило управление Правобережным округом города. За несколько часов более 100 активистов, в число которых вошли воспитанники школ, представители ТОС и общественных движений, привели в порядок участок площадью более 1,5 тысяч квадратных метров . Собрано и вывезено около 20 кубометров мусора, сообщили в мэрии Липецка.