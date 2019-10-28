Общество

36 минут назад

В Липецке провели уборку на привокзальных прудах

3 308
#уборка #субботник
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В Липецке провели уборку на привокзальных прудах

С привокзальных прудов убрано порядка 20 кубометров мусора

В Липецке продолжается череда субботников. В минувшие выходные экологический десант высадился в районе Привокзальных прудов. Организатором уборки выступило управление Правобережным округом города. За несколько часов более 100 активистов, в число которых вошли воспитанники школ, представители ТОС и общественных движений, привели в порядок участок площадью более 1,5 тысяч квадратных метров . Собрано и вывезено около 20 кубометров мусора, сообщили в мэрии Липецка.
3 308
#уборка #субботник
1

Комментарии (3)

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???

8 минут назад
А почему не убирают сотрудники администрации города и области? Хоть раз в жизни бы поработали! Такую толпу дармоедов содержим, а они задницы плющат. Хоть проветрились бы. Так нет, эти твари школьников согнали! Ни за что бы своих детей не пустила на такое "мероприятие"
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На НЛМК, возле Нептуна,в лесу

16 минут назад
Тоже все убрали,но свиньи снова стали бутылки и баклашки бросать
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007

28 минут назад
О да, я тоже там отличился, нас там было человек 900,круто было. Пивка попили, с девками пошалили, потом была грандиозная драка между собой, результат 7 ножевых, ну а че а-то бы на диване провалился бы.
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