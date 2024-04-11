Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
9-летний самокатчик въехал под автомобиль на проспекте Мира
Происшествия
Водителю маршрутки брызнули из газового баллончика в лицо за требование оплатить проезд
Происшествия
Как выглядит строящийся корпус добровской больницы изнутри после попадания беспилотника
Происшествия
В Липецке старую одежду можно сдать в экошкафы
Общество
«Поехали!»: работодатели предложили липчанам старт в карьере и высокие зарплаты
Общество
Пьяный дебош в кафе обошёлся 40-летней женщине в 314 000 рублей
Происшествия
У мэрии смонтировали остановку и закрывают парковку
Общество
Липчанам угрожают грызуны: зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Здоровье
Врачи стабилизировали позвоночник и собрали повреждённые кости выпавшей с пятого этажа девушке
Общество
Пострадавший при пожаре в Добринском районе 33-летний мужчина умер в больнице
Происшествия
Читать все
Водителю маршрутки брызнули из газового баллончика в лицо за требование оплатить проезд
Происшествия
«Поехали!»: работодатели предложили липчанам старт в карьере и высокие зарплаты
Общество
Липчанам угрожают грызуны: зарегистрировано три случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Здоровье
Владимир Сериков объявил о начале нового проекта облсовета
Общество
«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за нарушение графика вывоза мусора по трем адресам
Общество
Спасатели обезвредили три противотанковые мины и 1200 патронов
Происшествия
Липецкая вечЁрка: город готовится к закрытию горбатого моста, безумный поджигатель и сбитый ребенок
Общество
В выходные на трех улицах в Сселках отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: таксиста доконают жёны, Шульженко и битва с клубом, выступавшим в Лиге Европы
Общество
В Липецкой области сухо и до +20
Погода в Липецке
Читать все
Общество
93
26 минут назад
1

Выходные в Липецке: таксиста доконают жёны, Шульженко и битва с клубом, выступавшим в Лиге Европы

Представляем вам культурную программу наступившего уикенда.

Погода балует

В субботу и воскресенье в Липецке обещают вполне комфортную погоду – 17-19 градусов тепла. Ветер умеренный – до 12 метров в секунду, без осадков.

Изображение WhatsApp 2024-04-11 в 12.09.15_010f7ee8.jpg

Отключение воды

13 апреля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Луговой, 3.

DSC055051.jpg

14 апреля с 10:00 до конца ремонта с комфортом временно расстанутся жители Ссёлок на улицах Ленина, Лесной, Пришвина.

Отключение света

Плановые отключение электричества пройдут только в субботу, 13 апреля и продолжатся до 3-х часов в промежутке с 09:00 до 18:00 на улицах Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорожной, Заречной, Земной, Железногорской, Ивовой, Инженерной, Кленовой, Лозовой, Ново-Весовой, Олимпийской, Патриотической, Писарева П.П.Постышева, Р. Зорге, Ударников, Фабричной, Фурманова, Черешневой, в садоводчествах «Дачный-3№, «Ударник».

_A1071172.jpg

Концерт … Клавдии Шульженко (12+)

В концертном залу «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 13 апреля в 17:00 в образе певицы, чей голос стал одним из символов Великой Победы, выступит липецкая Заслуженная артистка РФ Зинаимда Карандакова.
Она исполнит песни Клавдии Шульженко «Молчание», «Бабушкино танго», «В городском саду» и другие. И, конечно, прозвучит «Синий платочек».

bkitllilqo6ggoebyobb6pyrhf892dds.JPG

Гитара для детей и подростков (0+)

В воскресенье, 14 апреля, в «Унионе» пройдёт очередное занятия музыки для детей из цикла «Скрипка, бубен и фагот».

На этот раз речь пойдёт о гитаре. Ее звучание способно проникнуть в самую глубину души, вызывая самые разные эмоции — от радости и восторга до грусти и тоски. У гитары есть несколько «братьев и сестричек» - например, мандолина. Обо всём этом расскажут музыковед Анна Аникеева, главный дирижер Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Василий Моисеенко и солистка Липецкой филармонии Алёна Молчанова.

Изображение WhatsApp 2024-04-13 в 09.03.11_42af31b5.jpg

В воскресенье пройдут два сеанса – в 11:00 и в 12:20.

«Всё о любви» (12+)

Так называется концерт, который пройдёт 13 апреля в 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).

Vcq6JD00KBM.jpg

Даниил Ишков, фото vk.com/forever_swager_alone

Солист липецкого Дома музыки Даниил Ишков подготовил программу, которая затронет самые тонкие струны души. Песни будут звучать на трёх языках: русском, английском и французском.

Той Сойер (0+)

Юные зрители могут сходить в субботу, 13 апреля в 11:00 в Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого на спектакль «Приключения Тома Сойера».

8z9nneyc0koozml6xtqi5wwn1f102hrk.jpg

Для подрастающего поколения история Тома, Гека и из друзей – весьма поучительна. Ведь она показывает, как нарушая правила и устои можно и нужно оставаться честным к самому себе и не нарушать главных принципов человеческой жизни. Том – авантюрист, сорванец, но добрый и отзывчивый мальчик. Он не совершит преступления, а скорее будет его расследовать.

Слишком женатый…

Для взрослых ЛГАДТ приготовит 13 апреля в 18:00 классику в виде спектакля «Ревизор» по произведению Н. Гоголя (12+). А 14 апреля в 18:00 покажут комедию Р. Куни «Слишком женатый таксист» (18+) про парня, который ловко устроился в жизни и живёт поочерёдно с двумя женщинами. К одной он приезжает до рабочей смены, ко второй – после. Но небольшая авария пускает этот график под откос и запускает цепочку забавных событий. Вот только самому таксисту не до смеха.

6gv7bib8rbzidqucrwnrowx1x2k8nbgp.jpeg

Борьба за наследство

Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) 13 апреля в 18:00 покажут комедию по пьесе К. Людвига «Примадоны» (16+).

Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Они переодеваются в женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.

DSC_42251.jpg

Закончат театральную неделю 14 апреля в 18:00 классическом спектаклем по произведению И. Тургенева «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)» (18+).

Тихая жизнь усадьбы Ислаевых перестает быть тихой с появлением молодого учителя. Хозяйка имения влюбляется в Беляева несмотря на то, что знает о симпатии к нему своей воспитанницы. Ни муж хозяйки, ни давний ее друг и поклонник не в силах остановить это нежданно вспыхнувшее чувство.

История театра (12+)

На выходных можно сходить не только на спектакли, но больше узнать о самом искусстве перевоплощения.

Vwm5LYfmuN0.jpg

Елена Нистратова - знаток театра, любительница берёз. Фото vk.com/ennistratova

14 апреля в 17:02 в культурном пространстве «Библиотека» состоится лекция-беседа «Об истории театра в России простыми словами». Проведёт её специалист Елена Нистратова. Вход – любая бумажная купюра.

Футбол

В субботу, 13 апреля, свой первый матч в новом сезоне СФФ «Центр» проведут дублёры «Металлурга».

В 16:30 на стадионе «Сокол» их соперником станет «Урожай» из Елани (Волгоградская область). В сентябре прошлого года именно встреча этих соперников подарила самый невероятный «триллер» с участием дублёров сталеваров: вратарь Дмитрия Вялов отразил два пенальти, а форвард Иван Сазонов оформил победный «хет-трик» - 3:2.

Вход на игру свободный.

qt3Ra0F7UfU.jpg

А в воскресенье, 14 апреля, в 15:00 уже главный «Металлург» проведёт матч «Золотой» подгруппы второй лиги против «Уфы».

В «Золото» команда выходила ещё и затем, чтобы дать возможность своим болельщикам посмотреть на серьёзных соперников. Ещё несколько лет назад «Уфа» выступала в РПЛ и Лиге Европы, сейчас стремится вернуться на былой уровень. Такие клубы гостят в Липецке не очень часто.

Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, во время которых вы с помощью нашей рубрики можете подобрать для себя неплохую культурную программу. А вообще заходить на GOROD48 лучше не только в будние дни. Мы работаем 24/7, у нас каждый день выходят новости. Не забывайте время от времени набирать «электронное имя Липецка» и не отставать от жизни. Ждём вас снова и снова!
Выходные в Липецке
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Коммунист
23 минуты назад
Я другой такой страны не знаю где так вольно жил бы человек
Ответить
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru