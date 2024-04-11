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Выходные в Липецке: таксиста доконают жёны, Шульженко и битва с клубом, выступавшим в Лиге Европы
Общество
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26 минут назад
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Выходные в Липецке: таксиста доконают жёны, Шульженко и битва с клубом, выступавшим в Лиге Европы
Представляем вам культурную программу наступившего уикенда.
В субботу и воскресенье в Липецке обещают вполне комфортную погоду – 17-19 градусов тепла. Ветер умеренный – до 12 метров в секунду, без осадков.
Отключение воды
13 апреля с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 19, 23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 5а, 5а/1, 25/2, 27г, 27, 29; Луговой, 3.
14 апреля с 10:00 до конца ремонта с комфортом временно расстанутся жители Ссёлок на улицах Ленина, Лесной, Пришвина.
Отключение света
Плановые отключение электричества пройдут только в субботу, 13 апреля и продолжатся до 3-х часов в промежутке с 09:00 до 18:00 на улицах Бурлакова, Варшавской, Добровской, Дорожной, Заречной, Земной, Железногорской, Ивовой, Инженерной, Кленовой, Лозовой, Ново-Весовой, Олимпийской, Патриотической, Писарева П.П.Постышева, Р. Зорге, Ударников, Фабричной, Фурманова, Черешневой, в садоводчествах «Дачный-3№, «Ударник».
Концерт … Клавдии Шульженко (12+)
В концертном залу «Унион» (ул. К.Маркса, 2) 13 апреля в 17:00 в образе певицы, чей голос стал одним из символов Великой Победы, выступит липецкая Заслуженная артистка РФ Зинаимда Карандакова.
Она исполнит песни Клавдии Шульженко «Молчание», «Бабушкино танго», «В городском саду» и другие. И, конечно, прозвучит «Синий платочек».
Гитара для детей и подростков (0+)
В воскресенье, 14 апреля, в «Унионе» пройдёт очередное занятия музыки для детей из цикла «Скрипка, бубен и фагот».
На этот раз речь пойдёт о гитаре. Ее звучание способно проникнуть в самую глубину души, вызывая самые разные эмоции — от радости и восторга до грусти и тоски. У гитары есть несколько «братьев и сестричек» - например, мандолина. Обо всём этом расскажут музыковед Анна Аникеева, главный дирижер Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Василий Моисеенко и солистка Липецкой филармонии Алёна Молчанова.
В воскресенье пройдут два сеанса – в 11:00 и в 12:20.
«Всё о любви» (12+)
Так называется концерт, который пройдёт 13 апреля в 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
Даниил Ишков, фото vk.com/forever_swager_alone
Той Сойер (0+)
Юные зрители могут сходить в субботу, 13 апреля в 11:00 в Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого на спектакль «Приключения Тома Сойера».
Слишком женатый…
Для взрослых ЛГАДТ приготовит 13 апреля в 18:00 классику в виде спектакля «Ревизор» по произведению Н. Гоголя (12+). А 14 апреля в 18:00 покажут комедию Р. Куни «Слишком женатый таксист» (18+) про парня, который ловко устроился в жизни и живёт поочерёдно с двумя женщинами. К одной он приезжает до рабочей смены, ко второй – после. Но небольшая авария пускает этот график под откос и запускает цепочку забавных событий. Вот только самому таксисту не до смеха.
Борьба за наследство
Липецкий театр драмы (пл. Константиновой, 3) 13 апреля в 18:00 покажут комедию по пьесе К. Людвига «Примадоны» (16+).
Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Они переодеваются в женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.
Закончат театральную неделю 14 апреля в 18:00 классическом спектаклем по произведению И. Тургенева «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)» (18+).
История театра (12+)
На выходных можно сходить не только на спектакли, но больше узнать о самом искусстве перевоплощения.
Елена Нистратова - знаток театра, любительница берёз. Фото vk.com/ennistratova
Футбол
В субботу, 13 апреля, свой первый матч в новом сезоне СФФ «Центр» проведут дублёры «Металлурга».
В 16:30 на стадионе «Сокол» их соперником станет «Урожай» из Елани (Волгоградская область). В сентябре прошлого года именно встреча этих соперников подарила самый невероятный «триллер» с участием дублёров сталеваров: вратарь Дмитрия Вялов отразил два пенальти, а форвард Иван Сазонов оформил победный «хет-трик» - 3:2.
Вход на игру свободный.
А в воскресенье, 14 апреля, в 15:00 уже главный «Металлург» проведёт матч «Золотой» подгруппы второй лиги против «Уфы».
В «Золото» команда выходила ещё и затем, чтобы дать возможность своим болельщикам посмотреть на серьёзных соперников. Ещё несколько лет назад «Уфа» выступала в РПЛ и Лиге Европы, сейчас стремится вернуться на былой уровень. Такие клубы гостят в Липецке не очень часто.
Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, во время которых вы с помощью нашей рубрики можете подобрать для себя неплохую культурную программу. А вообще заходить на GOROD48 лучше не только в будние дни. Мы работаем 24/7, у нас каждый день выходят новости. Не забывайте время от времени набирать «электронное имя Липецка» и не отставать от жизни. Ждём вас снова и снова!
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