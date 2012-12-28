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Общество
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сегодня, 18:30
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«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за нарушение графика вывоза мусора по трем адресам
Мусор вывозили с нарушением графика в декабре прошлого года.
В отношении АО «ЭкоПром-Липецк» были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» и постановлением Госжилинспекции наложены штрафы по каждому адресу. Общая сумма составила 30 тысяч рублей.
Напомним, ранее подобное нарушение выявили в Задонском районе.
По действующим нормативам, допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.
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