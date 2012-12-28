«ЭкоПром-Липецк» оштрафовали за нарушение графика вывоза мусора по трем адресам

Мусор вывозили с нарушением графика в декабре прошлого года.





По действующим нормативам, допустимое отклонение сроков вывоза мусора — не более 72 часов (суммарно) в течение одного месяца, не более 48 часов единовременно при среднесуточной температуре воздуха +5°С и ниже, не более 24 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°C.