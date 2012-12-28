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Происшествия
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15 минут назад
Спасатели обезвредили три противотанковые мины и 1200 патронов
Боеприпасы былинайдены в лесополосе в двух километрах села Большая Ивановка Воловского района.
По данным пресс-службы УГПСС, боеприпасы были найдены в лесополосе в двух километрах от села Большая Ивановка Воловского района.
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