Спасатели обезвредили три противотанковые мины и 1200 патронов

Боеприпасы былинайдены в лесополосе в двух километрах села Большая Ивановка Воловского района.

Сегодня на специальном полигоне сотрудники аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной службы Липецкой области уничтожили 3 противотанковые мины и 1200 патронов калибра 7,62 миллиметров времён Великой Отечественной войны.По данным пресс-службы УГПСС, боеприпасы были найдены в лесополосе в двух километрах от села Большая Ивановка Воловского района.