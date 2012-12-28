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15 минут назад

Спасатели обезвредили три противотанковые мины и 1200 патронов

Боеприпасы былинайдены в лесополосе в двух километрах села Большая Ивановка Воловского района.

Сегодня на специальном полигоне сотрудники аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной службы Липецкой области уничтожили 3 противотанковые мины и 1200 патронов калибра 7,62 миллиметров времён Великой Отечественной войны.

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По данным пресс-службы УГПСС, боеприпасы были найдены в лесополосе в двух километрах от села Большая Ивановка Воловского района.
спасатели
УГПСС
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