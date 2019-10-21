В Липецке сносят недостроенные корпуса больницы

Незавершенные еще с времен СССР объекты уже слишком ветхие. Достраивать их опасно.

Новые многоэтажки, общественное пространство, ночной клуб или сквер. Такие предположения сделали липчане, увидев снос двух старых корпусов областной больницы №2 на улице Ленина. Демонтаж двух так и не введенных в работу строений на улице Ленина по заказу больницы проводит липецкая компания. И никаких многоэтажек, а тем более — помещений для досуга, там строить не собираются.



- И земля, и помещения предназначены исключительно для организации работы учреждений здравоохранения. Так что слухи насчет строительства там новых объектов, не связанных с медициной, не имеют никакого основания, - уточнили в управлении капитального строительства Липецкой области, которое ведет надзор за работами по демонтажу. - Пока там не планируется вообще ничего строить. Здания очень ветхие, их начали строить еще во время СССР, по чернобыльской программе. Тогда здания недостроили, и заморозили проект лет 25 назад. Помещения так и не ввели в эксплуатацию. Оценка их технического состояния, признанного неудовлетворительным, легла в основу решения о сносе.



По условиям договора подрядчик должен снести здания до наступления зимы. За свои услуги он получит порядка 1,4 млн рублей. Это почти в три раза меньше стартовой суммы тендера.