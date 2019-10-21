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В Липецке сносят недостроенные корпуса больницы

14 1527
#снос #демонтаж
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В Липецке сносят недостроенные корпуса больницы

Незавершенные еще с времен СССР объекты уже слишком ветхие. Достраивать их опасно.

Новые многоэтажки, общественное пространство, ночной клуб или сквер. Такие предположения сделали липчане, увидев снос двух старых корпусов областной больницы №2 на улице Ленина. Демонтаж двух так и не введенных в работу строений на улице Ленина по заказу больницы проводит липецкая компания. И никаких многоэтажек, а тем более — помещений для досуга, там строить не собираются.

- И земля, и помещения предназначены исключительно для организации работы учреждений здравоохранения. Так что слухи насчет строительства там новых объектов, не связанных с медициной, не имеют никакого основания, - уточнили в управлении капитального строительства Липецкой области, которое ведет надзор за работами по демонтажу. - Пока там не планируется вообще ничего строить. Здания очень ветхие, их начали строить еще во время СССР, по чернобыльской программе. Тогда здания недостроили, и заморозили проект лет 25 назад. Помещения так и не ввели в эксплуатацию. Оценка их технического состояния, признанного неудовлетворительным, легла в основу решения о сносе.

По условиям договора подрядчик должен снести здания до наступления зимы. За свои услуги он получит порядка 1,4 млн рублей. Это почти в три раза меньше стартовой суммы тендера.
14 1527
#снос #демонтаж
1

Комментарии (14)

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Артамон Заваркин и Ко

2 минуты назад
Уваркиной, мамочкам бы работать идти, а не на площадках сидеть.
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Уваркиной

9 минут назад
А нельзя на этом месте соорудить детскую площадку? В этом месте ведь играть детям совершенно негде. И мамочкам посидеть с малышами.
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Анна

13 минут назад
Здание это точно очень старое. Моему сыну уже двадцать с лишним, а оно было, когда он родился. Дом этот весь полуразрушенный, а там дети бегают. Не приведи господи кого-нибудь зашибет. Поддерживаю жильца. Давно пора снести .
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Житель

15 минут назад
И правильно, что сносят. В этой хибаре постоянно прятались наркоманы и алкаши. Страшно вечером мимо было проходить.
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Вот это

21 минуту назад
Жесть творится при едрисне
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Вася ещё тот.

30 минут назад
Зюганов сказал что там будет штаб КПСС. Г. Липецка
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СанСаныч

32 минуты назад
да, больницы Липецку не нужны. и школы не нужны. и граждане тоже.
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гость

40 минут назад
Управлению капитального строительства, На месте долгостроя областной больницы, как сообщил начальник облздрава Юрий Шуршуков, будет лужайка. Там проходит теплротрасса, поэтому строительство зданий запрещено. Почему начали стройку, Шуршуков пояснить не смог, так как это было задолго до его назначения. Он также добавил, что недострой признали аварийным. Поэтому и сносят.
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гость

41 минуту назад
Управлению капитального строительства, ЛУЖАЙКА ,там будет и всё !
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Управлению капитального строительства

53 минуты назад
Плохо ведете надзор, раз нигде объявлений не висит - а как же паспорт объекта и пр? Или демонтаж их не предусматривают. И интересно, этот уродливый забор уберут - или так и оставят, чтоб наркоманам в гаражах удобней шариться было?
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