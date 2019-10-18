Происшествия

24 минуты назад

«Погиб принципиальный человек, который не боялся чиновников и заставлял их жить по закону»

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#фейк-ньюс
«Погиб принципиальный человек, который не боялся чиновников и заставлял их жить по закону»

Телеграмм-каналы распространяют фейк о самоубийстве бывшего прокурора Добровского района.

Сегодня сразу несколько телеграмм-каналов (один из них принадлежит депутату областного Совета Олегу Хомутинникову) распространили сообщение о самоубийстве бывшего прокурора Добровского района Наримана Гаевского.

"Погиб принципиальный человек, который не боялся чиновников и заставлял их жить по закону. Это тот самый прокурор, который пытался вернуть в муниципальную казну дом за 35 миллионов, в котором незаконно жил глава Добровского района Анатолий Глазунов. Особняк был построен за бюджетные деньги, а потом глава попытался сделать его своей собственностью. А в 2011 году прокурор Гаевский пытался привлечь чиновников за поездку за счёт казны в Шарм-эль-Шейх. Из бюджета на "командировку" по тогдашним ценам потратили 180 тысяч 542 рубля. По возвращении отдыхающих прокуратура района решила поинтересоваться, с какой целью ездили на курорт два зама главы, начальники отделов ЗАГС, культуры, соцзащиты, главврач больницы и даже водитель главы района. Правоохранительным органам глава района Анатолий Глазунов пояснил, что все его подчинённые на курорт ездили с целью ознакомиться с европейским опытом муниципального управления и благоустройства населённых пунктов. Прокурор направил материалы проверки в следственный комитет, но уголовное дело не возбудили, так как следователи посчитали, что в действиях чиновников нет состава преступления. Принципиальный прокурор прикрыл и кормушку для главы района - тот со своим телохранителем продавали намытый за бюджетные средства из русла реки Воронеж песок. Насыпи песка решением суда были переданы в муниципальную казну. Но, по расчётам прокурора Гаевского, чиновники успели получить доход от украденного песка 51 млн рублей. Дело до конца не довели - вороватый бывший глава на свободе. А принципиального прокурора отправили в отставку. Сельсовет победил..".

Но это сообщение оказалось фейком. Нариман Гаевский жив-здоров и весел. Работает в прокуратуре области начальником одного из отделом. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ведомства.
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#фейк-ньюс

Комментарии (3)

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Жители

52 секунды назад
Честным людям надо долго жить чтобы судить этих воров едерастов
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Вова

53 секунды назад
Таких принципиальных сразу на "повышение" , чтобы не мешал в районе
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Фауст

2 минуты назад
мутненько..!
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