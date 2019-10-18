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Михаил Горбачев осудил отказ от ДРСМД
Экс-президент СССР Михаил Горбачев рассказал о своем отношении к разрушению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Разговор с корреспондентом «Известий» состоялся в канун 30-летней годовщины падения Берлинской стены.
По словам Горбачева, то событие 9 ноября 1989 года стало символом окончания «холодной войны».
Говоря о сегодняшнем дне, Горбачев обозначил две глобальные опасности — пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Примером, по его словам, может служить ДРСМД, разрушение которого несет угрозу всему человечеству.
«Президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны», — заметил Горбачев.
По словам Горбачева, то событие 9 ноября 1989 года стало символом окончания «холодной войны».
Говоря о сегодняшнем дне, Горбачев обозначил две глобальные опасности — пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики. Примером, по его словам, может служить ДРСМД, разрушение которого несет угрозу всему человечеству.
«Президент США объявил о выходе из договора, и вдруг выяснилось, что этот договор — важнейшая опора стратегической стабильности. Нужны переговоры, чтобы его разрушение не привело к усугублению угрозы войны», — заметил Горбачев.