Общество

сегодня, 16:37

В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

2 435
#банкротство
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В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

За девять месяцев признаны банкротами столько же жителей Липецкой области, сколько и за весь прошлый год. 

В январе-сентябре 2019 года банкротами признаны 267 жителей Липецкой области — за весь прошлый год процедуру банкротства ввели в отношении 270 человек. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).  

В целом по стране суды за девять месяцев признали банкротами 46 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, - на 53,9% больше, чем год назад. Наибольшее число новых личных банкротств в январе-сентябре на 100 тысяч населения зафиксировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях. В среднем по российским регионам этот показатель составляет 32. В Липецкой области этот показатель за девять месяцев составил 23 банкротства на 100 тысяч населения.  
2 435
#банкротство
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Комментарии (2)

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Должник

27 минут назад
И я в это списке тоже.... Даже пожрать купить не на что, денег нет вообще ни копейки, банкрот я... За квартиру миллионные долги уже... Как жить? Не знаю!
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Перри Мейсон

52 минуты назад
Невидимая рука рынка(с))))
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