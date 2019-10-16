В Липецкой области жителей-банкротов становится больше

За девять месяцев признаны банкротами столько же жителей Липецкой области, сколько и за весь прошлый год.





В январе-сентябре 2019 года банкротами признаны 267 жителей Липецкой области — за весь прошлый год процедуру банкротства ввели в отношении 270 человек. Об этом сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).



В целом по стране суды за девять месяцев признали банкротами 46 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, - на 53,9% больше, чем год назад. Наибольшее число новых личных банкротств в январе-сентябре на 100 тысяч населения зафиксировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях. В среднем по российским регионам этот показатель составляет 32. В Липецкой области этот показатель за девять месяцев составил 23 банкротства на 100 тысяч населения.

