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сегодня, 18:38
1

Воздух в районе лесного пожара соответствует нормам

Площадь пожара не увеличивается.

Губернатор Липецкой области проинформировал жителей региона о ситуации с лесным пожаром в Усманском районе.
По словам Игоря Артамонова, тушат очаги огня в Усманском районе 300 пожарных, два вертолета и самолет Ил-76. Благодаря им удалось остановить распространение огня.

Все населённые пункты опахали полосами шириной несколько метров. Угрозы жилым домам нет.

«Пробы атмосферного воздуха, отобранные Роспотребнадзором в селе Студенки, населенных пунктах Песковатка-Боярская, Девица, Никольские Выселки, Студеновские Выселки, по всем показателям соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — сообщил губернатор.

По данным регионального МЧС, несмотря на то, что прямой угрозы населенным пунктам нет, все пункты временного размещения готовы к приему людей на случай непредвиденных ситуаций. Также организована работа мобильных групп, которые круглосуточно мониторят обстановку вблизи населенных пунктов.

Фото: t.me/igor_artamonov48
лесной пожар
Усмань
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Комментарии (1)

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Бабка Первая
36 минут назад
Эх, старость - только сейчас дошло, что не Бе-200 тушит заповедник, а Ил-76, заправка системы водой которого на земле занимает 10-12 минут и он может на земле принять на борт 42 тонны воды, и сбросить её за четыре секунды с высоты 50 метров. Так что, потушит. Главное, что посёлки целы.
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