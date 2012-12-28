Воздух в районе лесного пожара соответствует нормам

Площадь пожара не увеличивается.

Губернатор Липецкой области проинформировал жителей региона о ситуации с лесным пожаром в Усманском районе.По словам Игоря Артамонова, тушат очаги огня в Усманском районе 300 пожарных, два вертолета и самолет Ил-76. Благодаря им удалось остановить распространение огня.Все населённые пункты опахали полосами шириной несколько метров. Угрозы жилым домам нет.«Пробы атмосферного воздуха, отобранные Роспотребнадзором в селе Студенки, населенных пунктах Песковатка-Боярская, Девица, Никольские Выселки, Студеновские Выселки, по всем показателям соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — сообщил губернатор.По данным регионального МЧС, несмотря на то, что прямой угрозы населенным пунктам нет, все пункты временного размещения готовы к приему людей на случай непредвиденных ситуаций. Также организована работа мобильных групп, которые круглосуточно мониторят обстановку вблизи населенных пунктов.