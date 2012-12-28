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Происшествия
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сегодня, 18:38
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Воздух в районе лесного пожара соответствует нормам
Площадь пожара не увеличивается.
По словам Игоря Артамонова, тушат очаги огня в Усманском районе 300 пожарных, два вертолета и самолет Ил-76. Благодаря им удалось остановить распространение огня.
Все населённые пункты опахали полосами шириной несколько метров. Угрозы жилым домам нет.
«Пробы атмосферного воздуха, отобранные Роспотребнадзором в селе Студенки, населенных пунктах Песковатка-Боярская, Девица, Никольские Выселки, Студеновские Выселки, по всем показателям соответствуют требованиям гигиенических нормативов», — сообщил губернатор.
По данным регионального МЧС, несмотря на то, что прямой угрозы населенным пунктам нет, все пункты временного размещения готовы к приему людей на случай непредвиденных ситуаций. Также организована работа мобильных групп, которые круглосуточно мониторят обстановку вблизи населенных пунктов.
Фото: t.me/igor_artamonov48
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