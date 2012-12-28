В Липецке произошел ночной пожар в многоэтажке: пострадал 83-летний мужчина

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

В пятиэтажном доме на улице Космонавтов сегодня ночью произошёл сильный пожар. Возгорание в одной из квартир началось из-за короткого замыкания электропроводки и быстро охватило жилую комнату.В результате пожара 83-летний хозяин квартиры получил серьёзный термический ожог. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Пожарные эвакуировали из дома пять человек, никто из них не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.На место ЧП оперативно прибыли 21 спасатель МЧС России с пятью единицами спецтехники. Им удалось огонь локализовать и не допустить его распространения на другие квартиры.