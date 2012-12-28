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Происшествия
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сегодня, 13:26
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В Липецке произошел ночной пожар в многоэтажке: пострадал 83-летний мужчина
Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
В результате пожара 83-летний хозяин квартиры получил серьёзный термический ожог. Медики оперативно доставили пострадавшего в больницу. Пожарные эвакуировали из дома пять человек, никто из них не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
На место ЧП оперативно прибыли 21 спасатель МЧС России с пятью единицами спецтехники. Им удалось огонь локализовать и не допустить его распространения на другие квартиры.
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