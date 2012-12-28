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Происшествия
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42 минуты назад
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«Лада» на спуске по Механизаторов ударилась в отбойник
Но водителю ужалось удержать машину на дороге.
Но водителю удалось удержать рул и избежать трагедии, которые в этом месте происходят часто.
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