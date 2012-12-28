«Лада» на спуске по Механизаторов ударилась в отбойник

Но водителю ужалось удержать машину на дороге.

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На авторегистратор попал дорожный инцидент на опасном повороте спуска по улице Механизаторов. Водитель «Лады» не справился с управлением и врезался правой частью машины в отбойник.Но водителю удалось удержать рул и избежать трагедии, которые в этом месте происходят часто.