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370
42 минуты назад
3

«Лада» на спуске по Механизаторов ударилась в отбойник

Но водителю ужалось удержать машину на дороге.

На авторегистратор попал дорожный инцидент на опасном повороте спуска по улице Механизаторов. Водитель «Лады» не справился с управлением и врезался правой частью машины в отбойник.

Но водителю удалось удержать рул и избежать трагедии, которые в этом месте происходят часто.
ДТП
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Комментарии (3)

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НикНик
13 минут назад
малолетки опыта набираются
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Ч,П,
19 минут назад
Превысил скорость -не вписался в опасный поворот ! Набрался опыта !
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Александр Н.
29 минут назад
Снова скоростной режим.
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