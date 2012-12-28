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сегодня, 21:30
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Тройной триумф «Коли Домкрата»

Мировые рекорды установил сам атлет, его внучка и ученик.

69-летний уникум из Липецкого района Николай Грачёв, которого за выдающиеся силовые способности прозвали «Домкратом», не устаёт улучшать мировые рекорды.

Всероссийский турнир «Стальной характер» по версии МАСС (Международной ассоциации силового спорта) в Липецке вылился в триумф атлета: побед добились он сам, его внучка и ученик.

Грачёв на этот раз решил выступать в жимовом двоеборье. В возрастной группе 65-69 лет в самоё легкой весовой категории до 52 кг «Домкрат» был единственным участником, но конкуренция его бы не испугала. Ведь в обоих видах программы он побил мировые рекорды: в жиме лёжа осилил 72,5 кг (полтора собственных веса!), а в народном жиме, где штанга равняется собственному весу спортсмена, сумел совершить 20 подъемов 50-килограммового снаряда.

«Золотая» медаль и новые рекорды упали в копилку спортсмена, в которой уже более 500 мировых рекордов в силовых видах спорта.

Затем на помост вышла ученица 3-го класса Анастасия Гогина, внучка Грачёва. Младшеклассницу заявили в категорию до 13 лет (моложе просто не было), она выступала в народной становой тяге – подъеме штанги собственного веса. 17,5-килограмовую штангу девочка подняла 41 раз – победа и мировой рекорд.

Настя – предмет особой гордости деда. Она участвует в соревнованиях три года и уже официально признавалась самой сильной девочкой планеты.

Ученик Грачёва Николай Наумкин выступал среди взрослых в категории 67,5 кг в подъеме штанги на бицепс с применением допинг-контроля: в первом подходе взял 55 кг, во втором из-за технической ошибки ему не засчитали 60 кг. В третьем подходе атлет заявил уже 62,5 кг и справился с весом – победа и мировой рекорд. А ещё – выполнение звания мастера спорта международного класса.

Выиграл Наумкин и соревнования по русскому жиму: 55-килограмовую штангу он пожал 40 раз, занял 1-е место, но до звания МСМК не хватило 6 подъёмов.
Пауэрлифтинг. Николай Грачёв
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сегодня, 21:38
Человек родился , чтобы поднимать рессору от трактора, нашел свое призвание
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