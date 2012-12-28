В Ельце «ВАЗ» не уступил дорогу не предназначенной для езды по дорогам мототехнике

Водитель «спортинвентаря» — в больнице.

В Ельце на улице Костенко столкнулись 43-летний водитель «ВАЗ — 2115» и 35-летний водитель мототехники-спортинвентаря, который не предназначен для езды по дорогам общего пользования.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель машины не уступил ехавшему справу спортинвентарю. Водитель мототехники госпитализирован. Он был в шлеме, но без водительского удостоверения и регистрации спортинвентаря.