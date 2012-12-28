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Общество
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17 минут назад
В Ельце «ВАЗ» не уступил дорогу не предназначенной для езды по дорогам мототехнике
Водитель «спортинвентаря» — в больнице.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, водитель машины не уступил ехавшему справу спортинвентарю. Водитель мототехники госпитализирован. Он был в шлеме, но без водительского удостоверения и регистрации спортинвентаря.
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