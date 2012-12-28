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Происшествия
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45 минут назад
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Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз
Авиация свое дело сделала и покидает место лесного пожара.
За время тушения пожара, продолжающегося третьи сутки, два вертолета Ми-8 сбросили воду на горящий лес 35 раз. Ил-76 — 4 раза.
Несмотря на то, что авиация завершила свою работу, люди и другая техника остаются на месте и продолжают бороться с остатками огня.
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