Вертолеты и самолет сбросили воду на лесной пожар в Усманском районе 39 раз

Авиация свое дело сделала и покидает место лесного пожара.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области авиация завершила свою работу в зоне тушения лесного пожара в Усманском районе.За время тушения пожара, продолжающегося третьи сутки, два вертолета Ми-8 сбросили воду на горящий лес 35 раз. Ил-76 — 4 раза.Несмотря на то, что авиация завершила свою работу, люди и другая техника остаются на месте и продолжают бороться с остатками огня.