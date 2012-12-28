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Общество
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28 минут назад
Лесной пожар в Усманском районе удалось локализовать
Площадь отдельных очагов возгорания не превышает 5 гектаров.
«Площадь отдельных очагов горения не превышает 5 гектар. Угроза распространения огня отсутствует», — сообщают спасатели.
Пожар бушевал трое суток, его площадь доходила до 500 гектаров. Тушили огонь более 300 пожарных из Липецкой и Воронежской областей, два вертолета Ми-8 «Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России» и самолет И-76 МЧС РФ, сделавшие 50 сбросов воды на горящий лес. Всего авиация сбросило более 300 тонн воды на пылающий лес.
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