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28 минут назад

Лесной пожар в Усманском районе удалось локализовать

Площадь отдельных очагов возгорания не превышает 5 гектаров.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Липецкой области, к 22.00 удалось локализовать лесной пожар в Усманском районе.

«Площадь отдельных очагов горения не превышает 5 гектар. Угроза распространения огня отсутствует», — сообщают спасатели.

Пожар бушевал трое суток, его площадь доходила до 500 гектаров. Тушили огонь более 300 пожарных из Липецкой и Воронежской областей, два вертолета Ми-8 «Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России» и самолет И-76 МЧС РФ, сделавшие 50 сбросов воды на горящий лес. Всего авиация сбросило более 300 тонн воды на пылающий лес.
лесной пожар
Усмань
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