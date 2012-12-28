В первый день лета местами прогремят грозы, днем до +27

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, 1 и 3 июня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой. 2 июня существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 17-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +11 до +16 градусов, днем – от +22 до +27 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.День 1 июня стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1916 году – 1 градус мороза.