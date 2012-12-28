Лесной пожар в Усманском районе тушит самолет

В небе над горящим лесом — Ил-76.

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К тушению лесного пожара в Усманском районе к двум вертолетам присоединился самолет Ил-7, — сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.Ликвидация пожара продолжается. Очаги огня также опахивают бульдозерами.Лесной пожар начался на усманском участке воронежского биосферного заповедника 29 мая. В его тушении принимают участие более 200 пожарных.