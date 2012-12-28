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Происшествия
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сегодня, 15:13
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Лесной пожар в Усманском районе тушит самолет
В небе над горящим лесом — Ил-76.
Ликвидация пожара продолжается. Очаги огня также опахивают бульдозерами.
Лесной пожар начался на усманском участке воронежского биосферного заповедника 29 мая. В его тушении принимают участие более 200 пожарных.
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