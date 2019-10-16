На Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки

В массовой аварии никто не пострадал.

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Сегодня около восьми утра на Октябрьском мосту в Липецке столкнулись четыре легковых автомобиля. Массовая авария создала затор в движении транспорта по направлению к поселку Тракторостроителей.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. На мосту столкнулись следовавшие попутно «Хэндай», «Шевроле» и два автомобиля «Киа».