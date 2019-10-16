Происшествия

29 минут назад

На Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки

5 826
#ДТП #авария
На Октябрьском мосту столкнулись четыре иномарки

В массовой аварии никто не пострадал.

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Сегодня около восьми утра на Октябрьском мосту в Липецке столкнулись четыре легковых автомобиля. Массовая авария создала затор в движении транспорта по направлению к поселку Тракторостроителей.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в аварии никто не пострадал. На мосту столкнулись следовавшие попутно «Хэндай», «Шевроле» и два автомобиля «Киа».
5 826
#ДТП #авария

Комментарии (5)

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апа

12 секунд назад
40минут
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апа

39 секунд назад
да уж с лтз до московской 40 вечером еду
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шурупчик

6 минут назад
чойта на видео выглядит как автоподстава, или по волшебству собрались одни рукожопы
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гость

7 минут назад
Ща дебил под ником Иномарки DURACAM будет ссатся от радости!
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?

10 минут назад
Поэтому из-за этой аварии стояла вся Катукова.
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