Общество

29 минут назад

Из уныло серого — в приятный бежевый

9 940
#ремонт
Из уныло серого — в приятный бежевый

Первую липецкую высотку перекрасят.

Подрядчик Фонда капитального ремонта в Липецкой области начал работы по обновлению фасада 20-этажного дома на улице Берзина. Унылый серый фасад первого в городе высотного здания станет бежевым. Краску нанесут после того, как фасад закончат утеплять специальными блоками.

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Как сообщили GOROD48 в ФКР, ремонт ведется по технологии «мокрого» фасада, который ранее был успешно опробован в домах по улице Зегеля. Стоимость работ составляет примерно 10 миллионов рублей. Ремонт планируют завершить в августе этого года. После обновления фасад дома из уныло серого станет приятно бежевым.

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20-этажный дом на улице Берзина построили в 1988 году. Он имеет монолитную структуру. Внутренняя площадь здания превышает 6 000 квадратных метров.
9 940
#ремонт

Комментарии (9)

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миха

2 минуты назад
скоро к нам * известный блогер...варламов....вот это цирка то будет потом
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ГГ

6 минут назад
Из унылого серого в приятный светло-серый.
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Надпись

8 минут назад
Оставьте
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наконец-то

11 минут назад
Молодцы !
ответить

Гость

13 минут назад
123321, почему?
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Пожарник

14 минут назад
Я помню как в своё время горел утеплитель строящегося Молла. Полыхнет эта высотка как рождественская свечка.
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гость

16 минут назад
точно такой же дом на Меркулова в своё время сделали, там была тёплая штукатурка а тут пенопластом обшивают что ли? так это преступление
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небоскреб

16 минут назад
РАДУЙСЯ
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123321

22 минуты назад
идиоты
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