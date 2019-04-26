Из уныло серого — в приятный бежевый

Первую липецкую высотку перекрасят.

Подрядчик Фонда капитального ремонта в Липецкой области начал работы по обновлению фасада 20-этажного дома на улице Берзина. Унылый серый фасад первого в городе высотного здания станет бежевым. Краску нанесут после того, как фасад закончат утеплять специальными блоками.Как сообщили GOROD48 в ФКР, ремонт ведется по технологии «мокрого» фасада, который ранее был успешно опробован в домах по улице Зегеля. Стоимость работ составляет примерно 10 миллионов рублей. Ремонт планируют завершить в августе этого года. После обновления фасад дома из уныло серого станет приятно бежевым.20-этажный дом на улице Берзина построили в 1988 году. Он имеет монолитную структуру. Внутренняя площадь здания превышает 6 000 квадратных метров.