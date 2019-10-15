В столкновении «Фольксвагена» с «КамАЗом» погиб 43-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один погиб.







Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 октября в Липецке на Заводской площади 46-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на стоящий «Датсун» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель и 26-летняя пассажирка первой иномарки. С травмами их доставили в больницу.



В Липецке на трассе Орел – Тамбов автомобиль «Фольксваген» под управлением 43-летнего водителя столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы.



Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Коммунистической. Здесь 40-летний мотоциклист не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. Мужчина с травмами госпитализирован



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1340 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1016 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.



Также был зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



