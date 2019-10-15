Происшествия

42 минуты назад

В столкновении «Фольксвагена» с «КамАЗом» погиб 43-летний водитель

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#Авария #ДТП
В столкновении «Фольксвагена» с «КамАЗом» погиб 43-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один погиб.


Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 октября в Липецке на Заводской площади 46-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на стоящий «Датсун» с 47-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали водитель и 26-летняя пассажирка первой иномарки. С травмами их доставили в больницу.

В Липецке на трассе Орел – Тамбов автомобиль «Фольксваген» под управлением 43-летнего водителя столкнулся с «КамАЗом». В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные травмы.

Еще одна авария произошла вчера в Липецке на улице Коммунистической. Здесь 40-летний мотоциклист не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся. Мужчина с травмами госпитализирован

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1340 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1016 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 23 нарушения правил парковки, 2 автомобиля эвакуировали.

Также был зафиксирован 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Иномарки DURACAM

4 минуты назад
Обратите внимание, что в сводках ДТП одни неуправляемые инорыгаловки. Следовательно можно сделать вывод, что эти инопомойки сварганены для переписи и снижения численности дураков! Да, куда подевался инодрочер-недоумок, который обсерается от моих комментариев.
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